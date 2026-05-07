Desde finales de febrero, una protesta en un sector de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) está generando un importante impacto en el mercado inmobiliario provincial. La manifestación, que se mantiene vigente en la Gerencia General de Catastro, impide la tramitación habitual de informes catastrales, un paso fundamental para la escrituración de propiedades.

Profesionales vinculados al sector inmobiliario y agrimensores denunciaron que la imposibilidad de obtener los estados parcelarios está paralizando el avance de las escrituras. "La Gerencia General de Catastro de ARBA tiene frenados los estados parcelarios desde los primeros días de marzo y mantiene el mercado inmobiliario paralizado", señalaron. Añadieron también que "los agrimensores no pueden obtener los estados parcelarios; por lo tanto, los escribanos no pueden escriturar".

El reclamo se originó en una asamblea realizada por empleados de ARBA en la sede central de La Plata, donde llevaron a cabo una retención de tareas y un "ruidazo" para exigir mejoras salariales. La modalidad del paro es particular: no se trata de una suspensión total sino de una retención escalonada que limita la aprobación diaria de estados parcelarios a solo 18 para toda la provincia.

Según explicaron, "lo único que se está gestionando son los estados parcelarios de unidades funcionales —departamentos que no tienen ningún tipo de ampliación, están 'limpios' y se tramitan por sistema—", mientras que el resto de los trámites se encuentra detenido.

Esta situación ha provocado que procesos que habitualmente no deberían superar los 15 días hábiles, actualmente se extiendan hasta casi dos meses. "Cada vez que se concreta la venta de un inmueble, se debe realizar un estado parcelario. Sin ese paso, el escribano no puede escriturar", indicaron fuentes del sector. Además, alertaron que "hay créditos que están totalmente frenados porque no se puede realizar la escritura".

Ante la falta de respuestas concretas, los trabajadores planean continuar con nuevas jornadas de retención total de tareas la próxima semana, posiblemente los días miércoles y jueves, para reforzar su pedido de mejores condiciones salariales. "Los sueldos antes eran bastante más significativos; ahora están pagando muy poco", comentaron los informantes.