¿Se te perdió la patente?: difundieron las chapas encontradas tras el temporal
Vecinos de Mar del Plata publicaron en un grupo de Facebook imágenes de las patentes encontradas tras el temporal.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El temporal que irrumpió en Mar del Plata y dejó un panorama complicado, con calles anegadas, cortes de luz, voladuras de techos, árboles caídos y autos inundados, también despertó la solidaridad de los vecinos.
Una vez que el agua comenzó a bajar en las zonas más afectadas, muchas patentes aparecieron entre las hojas y los residuos que la tormenta acumuló en las esquinas.
Ante esta situación, algunos vecinos empezaron a buscar las chapas de sus propios vehículos y, al mismo tiempo, recolectaron las de otros autos para difundirlas y ayudar a que regresen a manos de sus dueños.
En un grupo de Facebook llamado “Patentes perdidas y encontradas en Mar del Plata”, una vecina publicó una imagen con seis chapas patente que encontró en la zona de Neuquén y Saavedra.
Además, otro usuario señaló que durante la noche encontró cinco chapas más en inmediaciones de avenida Colón y Uruguay.
Por otro lado, un comercio aprovechó la repercusión de su cuenta de Instagram y compartió un reel con cinco patentes halladas en Chacabuco y avenida Independencia.
Karina Juárez escribió a las redes de 0223 para avisar que encontró una serie de chapas en Beruti y 14 de Julio.
Por último, una vecina publicó en sus historias de Instagram que halló una patente en la zona de Formosa y Córdoba.
Vecinos denunciaron que las intensas lluvias provocaron anegamientos que superaron los cordones e ingresaron en viviendas, dejando a numerosas personas prácticamente aisladas. En distintos sectores de la ciudad, varios vehículos quedaron varados e incluso algunos fueron arrastrados por la corriente.
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