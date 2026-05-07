¿Se te perdió la patente?: difundieron las chapas encontradas tras el temporal

El temporal que irrumpió en Mar del Plata y dejó un panorama complicado, con calles anegadas, cortes de luz, voladuras de techos, árboles caídos y autos inundados, también despertó la solidaridad de los vecinos.

Una vez que el agua comenzó a bajar en las zonas más afectadas, muchas patentes aparecieron entre las hojas y los residuos que la tormenta acumuló en las esquinas.

Ante esta situación, algunos vecinos empezaron a buscar las chapas de sus propios vehículos y, al mismo tiempo, recolectaron las de otros autos para difundirlas y ayudar a que regresen a manos de sus dueños.

En un grupo de Facebook llamado “Patentes perdidas y encontradas en Mar del Plata”, una vecina publicó una imagen con seis chapas patente que encontró en la zona de Neuquén y Saavedra.

Además, otro usuario señaló que durante la noche encontró cinco chapas más en inmediaciones de avenida Colón y Uruguay.

Por otro lado, un comercio aprovechó la repercusión de su cuenta de Instagram y compartió un reel con cinco patentes halladas en Chacabuco y avenida Independencia.

Karina Juárez escribió a las redes de 0223 para avisar que encontró una serie de chapas en Beruti y 14 de Julio.

Por último, una vecina publicó en sus historias de Instagram que halló una patente en la zona de Formosa y Córdoba.

Vecinos denunciaron que las intensas lluvias provocaron anegamientos que superaron los cordones e ingresaron en viviendas, dejando a numerosas personas prácticamente aisladas. En distintos sectores de la ciudad, varios vehículos quedaron varados e incluso algunos fueron arrastrados por la corriente.