Expropiación de plazoleta en Varese: la Cámara confirmó que el Municipio deberá pagar más de $524 millones

El gobierno local recibió un duro revés luego que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmara la condena en contra de la Municipalidad de General Pueyrredon por la expropiación de un terreno ubicado frente a Playa Varese y ratificó que deberá pagar una indemnización superior a los $524 millones más intereses.

El caso se originó por un lote triangular de 182 metros cuadrados ubicado sobre Boulevard Marítimo, entre Lavalle y Brown, donde desde hace décadas funciona la plazoleta Almirante Brown. Según quedó acreditado en el expediente, el Municipio tomó posesión del predio en diciembre de 1988, aunque recién en 2021 la Legislatura bonaerense declaró el inmueble de utilidad pública para formalizar la expropiación.

La sentencia de primera instancia de septiembre de 2025 había fijado una indemnización de $524.550.000 a favor de los herederos del propietario original del terreno. La Comuna apeló esa resolución al considerar excesiva la valuación y cuestionó también los intereses y las costas del juicio.

La Cámara confirmó el fallo de primera instancia y la Municipalidad afrontará un importante gasto.

Al igual que lo hizo el Juzgado Contencioso Administrativo N°2, la Cámara rechazó todos los planteos y respaldó el criterio del juez de grado. Los camaristas entendieron que el valor fijado surgía de la prueba pericial realizada durante el proceso y remarcaron las características excepcionales del terreno, ubicado en primera línea frente al mar y sin propiedades linderas.

Durante el juicio intervinieron tres martilleros, que coincidieron en que la ubicación del lote lo convertía en una parcela única dentro del mercado inmobiliario marplatense. Aunque el terreno tiene una forma triangular y dimensiones reducidas, dos de los expertos sostuvieron que igualmente permitía desarrollar un edificio premium de hasta ocho pisos con vista plena a Playa Varese.

Uno de los peritos estimó que podían construirse pequeñas unidades orientadas a un segmento de alto poder adquisitivo, con valores de venta cercanos a los 5 mil dólares el metro cuadrado. Sobre esa base, el tribunal terminó avalando una tasación de 390 mil dólares para el inmueble.

La plazoleta del conflicto, en un lugar de alto valor inmobiliario en Playa Varese.

La Municipalidad había pretendido que la indemnización se calculara según el valor histórico del terreno al momento de la ocupación, hace casi 37 años. En 2023, el entonces intendente Guillermo Montenegro impulsó el correspondiente juicio de expropiación, ofreciendo una indemnización de $16 millones, que fue rechazada por la contraparte. Ahora la Cámara entendió que, por el tiempo transcurrido y la imposibilidad de determinar con precisión cuánto valía el lote en 1988, correspondía fijar una compensación a valores actuales.

Además, los jueces ratificaron que los intereses deberán computarse desde el momento de la desposesión del inmueble, con una tasa del 6% anual hasta la sentencia de primera instancia y luego con la tasa pasiva más alta del Banco Provincia hasta el pago efectivo.