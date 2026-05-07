Jugadores a las piñas en el Real Madrid y uno de los capitanes terminó en el hospital

Valverde y Tchoumeni, el enfrentamiento que revoluciona al Real Madrid y obligó al club a emitir un comunicado.

El Real Madrid se encuentra sumergido en un escenario de extrema hostilidad que amenaza con dinamitar la temporada. En lo que puertas adentro ya califican como el incidente más grave vivido en la ciudad deportiva de Valdebebas, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni pasaron de las palabras a las agresiones físicas, en un enfrentamiento que terminó con el mediocampista uruguayo trasladado a un hospital.

La tensión entre ambos venía escalando desde el miércoles, pero estalló definitivamente este jueves cuando Valverde se negó a saludar a su compañero de equipo. Tras una práctica cargada de entradas bruscas, la pelea se trasladó al vestuario. En medio del tumulto, el mediocampista uruguayo sufrió una fuerte contusión y una brecha que requirió atención médica de urgencia, aunque el golpe habría sido producto de la propia intensidad del forcejeo y no un impacto directo del francés.

La magnitud del escándalo obligó a la intervención inmediata de la cúpula dirigencial. José Ángel Sánchez, mano derecha de Florentino Pérez, se hizo presente en el vestuario para encabezar una reunión de emergencia. El club decidió abrir un expediente disciplinario para ambos futbolistas, mientras que el resto del plantel tuvo prohibido abandonar las instalaciones hasta que se intentó, sin éxito aparente, calmar los ánimos.

La disputa Valverde-Tchouaméni no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de un clima insostenible:

Conflictos secundarios: se filtró un reciente cruce entre Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger. Aunque el lateral español intentó bajarle el tono en redes sociales calificándolo como un "asunto zanjado", la prensa española asegura que la relación es tirante.

Referentes postergados: Dani Carvajal y Dani Ceballos habrían perdido terreno en la consideración del técnico Álvaro Arbeloa, quien ha respondido con evasivas ante las consultas sobre la falta de minutos de los emblemas del club.

Mbappe bajo la lupa: el francés quedó en el centro de las críticas por su condición física mientras se recupera de una lesión. La estrella blanca se mostró junto a su pareja, la actriz Exter Espósito, de vacaciones y los medios españoles pusieron en duda su compromiso con sus compañeros.

Con el vestuario detonado, el Madrid debe enfrentar este fin de semana al Barcelona. Si el resultado no acompaña, el conjunto culé se consagrará campeón frente a su eterno rival, dejando al equipo blanco ante un segundo año consecutivo sin títulos y con un plantel quebrado que parece haber perdido todo sentido del profesionalismo a horas del encuentro.

