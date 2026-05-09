Bombazo: el arquero que se formó y debutó en River, es figura en Europa y reconoció que está dispuesto a jugar en Boca

Batalla, con la de River, en La Bombonera. ¿Y si pasa a defender el otro arco?

El arquero argentino Augusto Batalla, de gran presente en el Rayo Vallecano de España, sorprendió al referirse a una hipotética posibilidad de jugar en Boca, pese a su pasado en River y a una antigua declaración en la que había asegurado que nunca vestiría la camiseta del club de la Ribera.

“El teléfono se lo atiendo a todo el mundo”, respondió Batalla en diálogo con TyC Sports, luego de ser consultado sobre si escucharía un llamado del Xeneize, que podría buscar un arquero para el segundo semestre tras la lesión de Agustín Marchesín.

El ex River y San Lorenzo admitió que tiempo atrás había marcado una postura más tajante, pero aclaró que hoy analiza su carrera de otra manera: “Es verdad que en su momento dije que en Boca o Huracán no jugaría. Pero hoy tengo un par de canas más, estoy un poquitito más viejo y el teléfono se lo atiendo a todo el mundo, escucho y analizo”.

De todos modos, una salida del Rayo Vallecano no aparece como una opción sencilla, ya que Batalla atraviesa un gran momento en el fútbol español y es una de las figuras del equipo, que consiguió clasificarse a la final de la UEFA Conference League tras eliminar al Racing de Estrasburgo.

En esa serie, el arquero argentino tuvo una actuación clave, incluso con un penal atajado en el triunfo por 2 a 0 que le dio al conjunto madrileño el pase a la definición, donde enfrentará al Crystal Palace.

“Rayo Vallecano es como un Defensa y Justicia, cuando le tocó llegar a la final de la Copa Sudamericana. Con un barrio detrás, gente humilde y trabajadora. Es un logro muy difícil de conseguir”, destacó Batalla sobre la histórica campaña de su equipo.