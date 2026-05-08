La fuerte sanción de Real Madrid a Tchouameni y Valverde tras la pelea
El club no dejó pasar el hecho que tuvo trascendencia a nivel mundial y les aplicó una multa elevadísima.
Por Redacción 0223
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La noticia sacudió a toda España. En estos tiempos, donde desde los clubes y las diferentes asociaciones buscan erradicar la violencia, lo que ocurrió dentro del vestuario de Real Madrid con Federico Valverde y Aurelién Tchouaméni, llamó poderosamente la atención.
A pocos días de lo que será el clásico frente a Barcelona, y en medio de la penosa temporada deportiva que tuvieron bajo las órdenes de Xabi Alonso y que Álvaro Arbeloa no pudo encaminar, la tensión alcanzó a los futbolistas. Tras el hecho de violencia que protagonizaron el uruguayo y el francés, por medio de un anuncio oficial, desde el Merengue confirmaron la sanción de 500.000 euros.
Así como confirmaron que a Valverde y Tchouaméni se les abrió un “expediente disciplinario”, la institución más ganadora de la UEFA Champions League aseguró que los futbolistas “han comparecido hoy ante el instructor del expediente” y que “han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos”.
Cabe destacar que los involucrados en la situación violenta no solo hicieorn un pedido de disculpas al club, a sus compañeros y al cuerpo técnico, sino que también a los aficionados merengues, quienes están muy preocupados por lo que será el futuro. En el comunicado, también establecieron que tras imponer una sanción económica, concluyeron los procedimientos internos correspondientes.
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