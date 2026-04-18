El argentino Diago Giménez, defensor de Blooming, atraviesa un momento complicado tras ser expulsado en el partido de Copa Sudamericana frente a Bragantino. Al llegar a Santa Cruz, el jugador con un paso por Alvarado, denunció haber recibido amenazas de muerte debido a su expulsión por doble tarjeta amarilla.

“Me están llegando mensajes fuertes, amenazándome inclusive de muerte como si hubiese sido a propósito”, expresó Giménez, quien reconoció su error y pidió a los aficionados que cesen con la hostilidad. “Fue una noche dura, siento que cometí un error y fui irresponsable, pido a la gente que afloje con la maldad y la mala leche”, agregó.

La tarjeta roja llegó en el minuto 60 después de dos faltas consecutivas, lo que dejó a Blooming con un jugador menos en un momento crucial. Hasta ese instante, el equipo celeste lideraba el marcador 2-1, pero la expulsión impactó negativamente en el desarrollo del encuentro que terminó con derrota para su escuadra.

Giménez también se defendió de las acusaciones que circulan en redes sociales sobre supuestas apuestas deportivas relacionadas con su expulsión. “Nunca, en mi momento, salí en mi vida a perder ni esas cosas que se están hablando”, aseguró, enfatizando que no tuvo intención de perjudicar a su equipo.

El jugador manifestó el impacto personal que esta situación ha tenido en él y su familia. “Tampoco maté a nadie ni vendí a nadie, por eso le pido a la gente menos de maldad, tengo familia atrás, no soy solamente yo el que está pasando por un mal momento. No sé cómo salir de esto, mi familia está atrás, mi vieja me llama llorando de Argentina, es complicado estar en esto y es un golpe duro para mí”, confesó.

La derrota contra Bragantino dejó a Blooming en la última posición del grupo H de la Copa Sudamericana, con solo un punto. River Plate lidera la tabla con cuatro unidades, seguido por Carabobo y Bragantino con tres puntos cada uno.