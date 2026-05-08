River y una victoria que puede marcar un antes y un después

River derrotó a Carabobo por 2 a 1 sobre la hora en un partido con una final cargada de épica que se disputó esta noche en el estadio Polideportivo Misael Delgado, por la cuarta fecha del grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo argentino comenzó en ventaja con gol del volante Maximiliano Meza , a los 13 minutos del segundo tiempo. El mediocampista Matías Núñez igualó el partido de penal a los 31 minutos y el delantero Maximiliano Salas le dio el triunfo final al equipo argentino en el sexto y último minuto de descuento.

Con la victoria, el equipo que dirige Eduardo “Chacho” Coudet se mantiene en el primer lugar del grupo, con 10 puntos, mientras que el local quedó segundo con cuatro unidades menos.​​​​​

La primera llegada del partido fue de River, a los nueve minutos, con un disparo del mediocampista Juan Fernando Quintero desde el costado izquierdo del área grande, que salió a las manos del arquero Lucas Bruera. Un minuto más tarde, un nuevo remate de Quintero desde el mismo sector, esta vez con la pierna derecha, fue bajo y centralizado, siendo detenido por el guardameta rival. A los 21 minutos, River volvió a generar peligro con un remate de volea desde la medialuna del área grande del volante Giuliano Galoppo , que ganó altura y no generó problemas para Bruera.

A los 24 minutos, una agresión con el antebrazo del defensor Ezequiel Neira en la cara del lateral Matías Viña , dentro del área, le dio un penal a la visita. Lucas Bruera , de gran primer tiempo, detuvo el disparo de “Juanfer” en la pena máxima: el remate fue bajo y poco direccionado, que el arquero pudo desviar con ambas piernas y luego contener sobre la línea. En el minuto 29 llegó River nuevamente, con un remate desde el costado derecho del extremo Santiago Lencina , que Bruera despejó de gran manera sobre su palo izquierdo.​​​​​

El local quedó con un hombre menos en el tercer minuto de descuento del primer tiempo, luego de un duro impacto con la suela del mediocampista Edson Castillo sobre la tibia del delantero Joaquín Freitas .

River abrió el marcador en su primera llegada del segundo tiempo, a los 13 minutos, luego de un tiro de esquina que llegó al primer palo para el cabezazo de Maximiliano Meza . El remate dio en el travesaño antes de cruzar la línea de gol.

Carabobo consiguió un penal a los 27 minutos de la segunda etapa, luego de que el mediocampista Juan Cruz Meza impactara con los tapones en el tobillo derecho del delantero Joshuan Berrios . El penal fue ejecutado por el volante Matías Núñez , a los 31 minutos, cuyo remate suave entró contra el palo izquierdo del arquero Santiago Beltrán , que estuvo a pocos centímetros de quedarse con el disparo.

A los 40 minutos del segundo tiempo, el arquero Santiago Beltrán vio la tarjeta roja por una falta que, tras la revisión en el VAR, el árbitro Derlis López juzgó como última opción para impedir una clara ocasión de gol. Como River ya había gastado todos los cambios, Matías Viña tuvo que ponerse los guantes y ocupar el arco.

En el sexto y último minuto de descuento, un pase largo desde la banda izquierda del defensor Facundo González habilitó el desmarque a la espalda para Maximiliano Salas , que aprovechó el pique alto de la pelota para definir por encima de la salida de Bruera y marcar el 2-1 agónico.