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Le pinchó el "globo": Huracán le dio un durísimo golpe a Boca

El "xeneize" dio otro paso en falso. Tuvo falta de contundencia en el primer tiempo y falta de claridad en el segundo. Se encontró con el empate y lo perdió en el suplementario.

9 de Mayo de 2026 22:34

Por Redacción 0223

PARA 0223

Boca perdió 3-2 con Huracán , en condición de local, en el marco de los  octavos de final del Torneo Apertura  de la Liga Profesional de Fútbol y  quedó eliminado.

En La Bombonera, el ´Globo´ abrió el marcador con el  gol de Leonardo Gil  a los 5 minutos de juego mientras que  Milton Giménez empató el encuentro  a los 42 minutos del complemento.

En el tiempo extra, el mediocampista paraguayo  Óscar Romero amplió la ventaja de penal  a los 4 y 13 minutos mientras que su hermano  Ángel descontó para Boca  a los 10 minutos del segundo tiempo.

Además, a los 17 minutos del primer tiempo extra, el delantero  Eric Ramírez  y el defensor Fabio Pereyra  fueron  expulsados ​​en Huracán .

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda  quedó eliminado del Torneo Apertura de manera prematura , a pesar de haber sido escolta de Estudiantes de La Plata en la Zona A. Ahora, Boca  pondrá todos sus focos en el objetivo de clasificar a la próxima fase de la Copa Libertadores .

El  próximo martes 19 a las 21.30, recibirá un Cruzeiro de Brasil  en el estadio La Bombonera. En caso de no ganar, Boca quedará eliminado de la Copa Libertadores.

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