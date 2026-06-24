Dejó el auto para ir a trabajar, se lo chocó un camión y escapó: el insólito video cuando se iban de la escena

Un matrimonio oriundo de Mar Chiquita, que trabaja en Mar del Plata, tuvo un triste episodio en el macrocentro. Dejaron estacionado el auto, cuando volvieron, lo encontraron con la trompa destruida por un choque.

Al regresar dialogaron con los vecinos de Colón y Sarmiento, la esquina donde ubicaron el coche. Ellos le contaron que un camión había impactado al auto. Cuando se iban los ocupantes del vehículo de mayor porte, los grabaron.

"Me rompieron el guardabarros y una óptica", reclamó la mujer damnificada. Están buscando al camión para iniciar el trámite de intercambio de seguros y solventar de esa manera la reparación de su vehículo.

Un camión colisionó y rompió la trompa

El otro choque que involucró a un camión en Mar del Plata

Las imágenes son impactantes: un auto abollado, pegado a un camión con parte de su caja incrustada en el vehículo de menor porte fueron parte de un tremendo siniestro vial ocurrido este miércoles por la mañana en el barrio Peralta Ramos Oeste.

A raíz del violento impacto que sorprendió a todos los vecinos, un hierro ingresó al compartimiento del Toyota y quedó a pocos centímetros de la ubicación en donde se encontraba la acompañante.

La mujer se salvó de milagro: tiene aproximadamente 30 años y viajaba junto al conductor, un hombre de unos 65 años. El siniestro ocurrió en Avenida Jacinto Peralta Ramos, mano al norte entre Solís y Juan B. Justo.