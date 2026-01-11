Alquilaron un departamento en la costa y se grabaron tirando piedrazos a las personas que paseaban

Al menos tres jóvenes se grabaron mientras apedreaban con una gomera a los peatones.

Un grupo de al menos tres jóvenes alquilaron un departamento en el centro de Mar del Plata y se filmaron arrojando piedras a las personas que paseaban desde el balcón.

El video fue compartido en redes sociales por uno de los turistas, que entre risas comentaba "Los locos se pueden ir del barrio, pero el barrio nunca se va a ir de ellos", mientras enfocaba a su amigo agrediendo a los peatones.

Según se observa en las imágenes, los jóvenes se hospedaban en un departamente enfrente al Casino Central, en la costa de la ciudad, y uno de ellos con una gomera apedreaba a quienes caminaban por la calle Buenos Aires y cruzaban la avenida Patricio Peralta Ramos.

Después de algunas horas, la publicación fue eliminada por el autor debido a los miles de comentarios negativos por parte de los usuarios que repudiaron el accionar de los veraneantes, que tomaban la situación con un incomprendido humor.

Sin embargo, fue demasiado tarde porque diversas páginas volvieron a subir el video para reprobar el acto de los turistas.