Dos ladrones escapaban, tuvieron un espectacular vuelco y otro delincuente les robó cuando abandonaron el auto

Una increíble secuencia en la zona de la playa Waikiki retrató lo habitual en Mar del Plata: los robos a la orden del día o, en este caso y mejor dicho, de los minutos. Porque mientras corría el reloj, se sucedían los ilícitos.

Todo comenzó cuando una familia estacionó su Renault Captur en la costa. Tiempo después, otro vecino que salía de reposar frente al mar observó que dos delincuentes le robaban una rueda al vehículo y lo cargaban en el suyo. Advertidos, los propios ciudadanos (se sumaron más vecinos) comenzaron a perseguir a los ladrones.

Los delincuentes escaparon por las calles internas de la zona del Faro, mientras aumentaban la velocidad del Fiat Palio Weekend que conducían. A tal punto que, en una calle angosta, un mínimo error de cálculo derivó en un vuelco impresionante: dieron tres seguidos trompos hasta quedar con el coche dado vuelta en el frente a una casa.

Desde la vereda opuesta, otros vecinos se sumaron a los que perseguían a los ladrones, preocupados, para ver el estado de salud. Los delincuentes ya habían escapado del lugar, tranquilamente, caminando. Pero la historia de delitos no terminaría ahí.

Los propios ladrones iban a ser víctimas de otro robo. En medio de la conmoción por el impacto del coche, un Ford Fiesta paró en el medio de la calle. Un hombre, rengueando, se bajó y tomó una rueda que se había salido del Palio de los ladrones. Tomó el neumático, se acercó al coche de los delincuentes (los primeros delincuentes) y también les sacó una billetera. Con los dos objetos volvió al Ford Fiesta y se fue.