Uno más: apareció otra víctima y le imputan un quinto hecho a la “Viuda negra”

A la espera de la resolución que confirme o rechace el arresto domiciliario a la mujer de 35 años que cumple prisión preventiva por cuatro robos cometidos bajo la modalidad “Viuda negra”, la fiscalía le imputó un quinto hecho por el que también solicitó su prisión preventiva.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que desde la Unidad Funcional de Instrucción N°6 se hallaron elementos para imputarle a Antonella Lorena Marín Quintero un quinto hecho cometido entre el 4 de julio y 10 agosto, fechas del primero y último por el que le dictaron la prisión preventiva.

A partir del trabajo de la fiscal Romina Díaz y tras la difusión del primero de los hechos esclarecidos, varias personas se animaron a denunciar haber sufrido un robo en el interior de su casa con la misma modalidad: invitaron a una mujer a la que conocieron por redes sociales o aplicaciones y tras tomar un té o café, se desmayaron y despertaron horas después.

Si bien el pedido original de prisión preventiva era por cuatro hechos, el avance de otras medidas de prueba permitieron imputarle un quinto hecho cometido con la misma modalidad.

En su única presentación en Tribunales, la mujer estuvo acompañada por miembros de la defensa oficial y no quiso dar su versión de los hechos. Días después fue allanada su vivienda donde secuestraron muchas prendas de vestir y artefactos tecnológicos cuya procedencia estaría relacionada con los hechos que fueron denunciados posteriormente.

La mujer, de nacionalidad chilena, fue aprehendida el lunes 11 de agosto cuando familiares de una de las víctimas acordaron encontrarse para comprarle algunos elementos sustraídos que había publicado en Marketplace. El encuentro se llevó a cabo en un café en la zona de Alem y Alvarado, donde personal de la comisaría novena la redujo y secuestró una campera y un celular, propiedad de la víctima.

Ese hecho ocurrió el 6 de julio pasado, dos días después del primero que pudieron imputarle y que ocurrió en un edificio ubicado en Gascón al 1900. Los últimos dos, hasta el momento, ocurrieron el 6 y el 10 de agosto con víctimas a las que conoció a través de las aplicaciones Bumble y Tinder, respectivamente.

Al momento de dictar la prisión preventiva de Marín Quintero, el titular del Juzgado de Garantías N°5 ordenó la morigeración de la medida de coerción bajo el control del monitoreo electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense y el cumplimiento de varias pautas de conducta. La disposición fue apelada por la fiscal Díaz, por lo que no se hará efectiva hasta tanto la medida quede firme y se proceda a la instalación del equipo de control electrónico.

El nombre de la imputada aparece en otra causa judicial, en este caso como víctima ya que denunció haber sufrido apremios ilegales por efectivos de la comisaría novena durante su aprehensión. La misma se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N°12, especializada en la temática.