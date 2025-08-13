La “Viuda negra” que durmió con un té a un hombre al que conoció por Facebook tiene más víctimas

La mujer de 35 años acusada de vaciar un departamento bajo la modalidad “Viuda negra” y dejar inconsciente a su víctima luego de hacerle tomar un té se negó a declarar hace instantes en Tribunales y seguirá alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que la imputada estuvo acompañada por la defensora oficial Gabriela Mónaco y no quiso responder las preguntas de la fiscal Romina Díaz. La titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 también le imputó otro robo que habría cometido bajo la misma modalidad y en el que se están incorporando distintos elementos probatorios. "Son al menos dos los hechos que se le imputan", indicaron.

La imputada por los dos hechos fue aprehendida el lunes pasado cuando familiares de una de las víctimas acordaron encontrarse para comprarle algunos elementos sustraídos que había publicado en la aplicación Marketplace. El encuentro se llevó a cabo en un café en la zona de Alem y Alvarado donde personal de la comisaría novena la redujo y secuestró una campera y un celular propiedad de la víctima.

Tal como se informó, la víctima había conocido a la imputada en la aplicación Facebook Parejas y habían tenido dos encuentros en lugares públicos antes de ir al departamento. Allí estuvo algo más de tres horas y, cómo quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio, salió sola con un par de valijas en las que guardó computadoras, relojes, celulares y otras pertenencias del hombre.

Los videos de las cámaras de seguridad del edificio del barrio La Perla muestran a ambos ingresar la tarde del 6 de julio y horas después la salida de la imputada con un par de valijas con los elementos sustraídos. Algunos de esos objetos son los que puso a la venta por la aplicación Marketplace y que permitieron su aprehensión tras pactar un encuentro.

Cerca de las tres y media de la tarde del lunes pasado, personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría novena aprehendió en Alem y Alvarado a la mujer –de nacionalidad chilena- que tenía en su poder algunos de los elementos de la víctima que ofrecía a través de la aplicación Marketplace.

La policía llegó al lugar tras el aviso que hizo la familia de la víctima que vio esos elementos publicados y confirmó que eran los robados a un hombre de 47 años cuando perdió el conocimiento tras tomar el té que le convidó una mujer a la que había conocido días antes. Los familiares notaron que estaba bajo los efectos de la droga que una mujer le puso al té que había tomado el día anterior.

Producto del desvanecimiento, el hombre sufrió quemaduras porque cayó sobre una estufa tras sentirse mareado. Fue trasladado a un centro asistencial donde permaneció varios días internados hasta recibir el alta médica.

Ya la prueba que tenía en su poder la fiscal Romina Díaz le permitió imputar el delito de robo y no solamente el de encubrimiento como sucede en varias de las aprehensiones cuando alguien ofrece a la venta un producto robado: ese lunes la mujer tenía una campera marca Columbia de la víctima.