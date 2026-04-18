Un jubilado pactó una cita para tener sexo, pero terminó de la peor manera: qué le pasó

Un jubilado de 68 años denunció haber sido víctima de una "viuda negra" en Berazategui tras pactar un encuentro sexual a través de una aplicación de citas. Según el testimonio de la víctima, identificada como D.A.P., la mujer lo drogó durante la cena para dejarlo inconsciente y desvalijar su vivienda. El hombre relató que ya se habían visto en dos oportunidades previas, lo que generó una falsa confianza que la delincuente aprovechó para ejecutar el plan. Al despertar, el damnificado constató que la agresora había revuelto toda la casa y escapado con sus pertenencias de mayor valor comercial.

Entre los elementos sustraídos se encuentran una camioneta Volkswagen Amarok, una computadora personal, su teléfono celular y la suma de 100.000 pesos en efectivo. El jubilado explicó que comenzó a sentirse mareado repentinamente mientras preparaban la comida, un síntoma claro del suministro de algún potente sedante en su bebida. Al intentar rastrear a la sospechosa tras el robo, descubrió que ella ya había borrado su perfil de la plataforma para eliminar rastros. La causa quedó caratulada como robo y es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción N°1 del Departamento Judicial de Quilmes.

La atacante todavía no pudo ser identificada.

Cuál fue la descripción que aportó el denunciante

La descripción aportada por el denunciante indica que la mujer es de tez blanca, estatura mediana y posee el cabello largo teñido de rubio. A pesar de que ella aseguraba vivir en la zona de Lanús con su madre, los investigadores no descartan que toda la información personal fuera falsa. El hombre aseguró ante las autoridades que sería capaz de reconocerla de inmediato, ya que la relación había avanzado lo suficiente como para que ella pernoctara anteriormente. Actualmente, se analizan las cámaras de seguridad municipales para intentar localizar el trayecto de la camioneta robada y dar con el paradero.

La fiscalía a cargo del caso ordenó el relevamiento de las comunicaciones digitales del jubilado para intentar rastrear la dirección IP desde la cual operaba la sospechosa antes de cerrar su cuenta. Asimismo, se busca determinar si el vehículo sustraído posee rastreo satelital activo o si fue captado por los lectores de patentes en los ingresos a las autopistas cercanas. Los investigadores sospechan que la mujer podría formar parte de una banda dedicada a este tipo de maniobras, operando bajo identidades falsas en distintas aplicaciones. Se espera que los peritajes sobre los restos de la cena identifiquen la sustancia química utilizada.