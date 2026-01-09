Cayó el joven que se masturbó frente a la cuñada de su mejor amigo

Un joven de 24 años fue detenido en el oeste del Gran Buenos Aires tras ser acusado de masturbarse frente a la pareja del hermano de su mejor amigo. El sujeto, identificado como Lautaro Nahuel Quildrian, fue sorprendido por la Policía al salir de su trabajo y quedó imputado por el delito de abuso sexual simple. La agresión ocurrió en la madrugada del pasado 13 de diciembre, cuando el agresor se quedó a dormir tras una invitación de su amigo de la infancia.

La investigación cuenta con pruebas contundentes, entre las que se destacan las grabaciones de las cámaras de seguridad del domicilio donde se produjo el ataque. Los videos registraron la secuencia del abuso y las maniobras que realizó el acusado para intentar interferir con el sistema de vigilancia. “El acusado quedó solo en el comedor, donde dormían el hermano del anfitrión y su pareja”, detallaron las fuentes judiciales sobre el momento preciso del hecho.

El acusado confesó todo ante sus amigos.

El acusado dijo que estaba bajo los efectos del alcohol

Un elemento clave para la causa es el iPhone 11 secuestrado al sospechoso, el cual será sometido a peritajes técnicos en los próximos días. Según la investigación, Quildrian habría utilizado este teléfono para confesar el ataque en un grupo de amigos antes de cerrar todas sus redes sociales. En esos chats, el joven intentó justificar su accionar ante su entorno alegando que se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de la agresión.

Aunque el episodio ocurrió hace semanas, el acusado permaneció en libertad hasta que la víctima se presentó en la Comisaría de la Mujer de Ituzaingó para formalizar la denuncia. El testimonio de la chica habilitó el avance judicial de la causa, que hasta ese momento se encontraba frenada por tratarse de un delito de instancia privada. “La joven se presentó, prestó declaración y habilitó el avance de la causa”, confirmaron voceros de la fiscalía tras ordenarse la detención.