Jugaba con su amigo en la vereda y recibió tres balazos desde el interior de un auto: tiene 13 años

Un chico de 13 años resultó herido de bala en la noche del lunes mientras jugaba en la vereda de su casa, en la zona sur de Rosario. El ataque ocurrió cerca de las 23.50, en Ameghino al 500, y la fiscalía de Homicidios Dolosos, a cargo de la doctora Adriana Granato, investiga el hecho.

Según los primeros testimonios, la víctima, identificada estaba en la puerta de su vivienda junto a un amigo cuando pasó un automóvil con varios hombres a bordo que abrió fuego y luego escapó a toda velocidad.

El menor ingresó corriendo a su casa y le dijo a su hermano que sentía ardor en las piernas. Fue trasladado de urgencia por vecinos al Hospital Roque Sáenz Peña, donde los médicos constataron que presentaba heridas de arma de fuego en el brazo derecho y en ambas piernas. Más tarde fue derivado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela para una mejor atención.

Fuentes policiales indicaron que el domicilio donde vive el chico tendría "custodia esporádica", aunque por el momento no trascendieron más detalles al respecto.

Hasta el momento no hay personas detenidas, y los investigadores intentan identificar el vehículo y a los autores del ataque. La fiscal Granato ordenó que se realicen peritajes y una prueba de Stubs al menor para avanzar con la investigación.