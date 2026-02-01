Emocionante: policías le festejaron el cumpleaños a un nene que pedía plata en el semáforo

Junto a sus compañeros, celebraron su cumpleaños con regalos y una torta de Cars.

Un gesto de un grupo de policías se volvió viral en La Plata y conmovió a los usuarios de las redes sociales. Los efectivos le festejaron el cumpleaños a un nene que pedía plata en un semáforo para poder comprarse un bizcochuelo.

El episodio comenzó a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un menor pidiendo monedas en la esquina de 52 entre 144 y 145, a donde se acercó un efectivo del Comando de Patrullas para hablar con el chico, llamado León, y conocer su historia.

En la charla, el nene le contó que estaba juntando dinero porque el viernes 30 era su cumpleaños número ocho y buscaba comprar comida para festejarlo de la mejor manera. Conmovido por la situación, el policía no solo lo escuchó, sino que lo acompañó hasta su casa y, antes de irse, le hizo la promesa de que iba a regresar con una torta para celebrar.

Y cumplió. Ese mismo viernes, junto a familiares, amigos y varios compañeros de la fuerza, el efectivo organizó una colecta y regresó al barrio con una torta decorada de Cars, regalos y una sorpresa que el niño no esperaba.

Entre risas, fotos y aplausos, le cantaron el feliz cumpleaños y compartieron un momento que quedará grabado para siempre en León.