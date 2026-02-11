Mar del Plata festejó sus 152 años al lado del mar: las mejores imágenes

Mar del Plata tuvo su gran festejo de aniversario al aire libre: la Municipalidad de General Pueyrredon -a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC)- llevó a cabo este martes la celebración oficial del 152º aniversario de la fundación en un evento en el Parque San Martín. Esta actividad se dio en el marco del Programa de Padrinazgo de los Espacios Públicos, del que participó la empresa Cabrales.

Con una notable afluencia de público, el evento comenzó a las 18, con la actuación de la Guardia Nacional del Mar y la Banda Militar Conjunta. Posteriormente, llegó el turno de las palabras del intendente municipal Agustín Neme. “Para mí es un placer poder estar acá y ver tanta gente y tantas actividades en este Parque”, señaló en el inicio de su alocución.

“Esto tiene que ver con un objetivo que nos planteamos hace un tiempo, de involucrarnos y de trabajar en conjunto con el sector privado. En este caso, la familia Cabrales ha puesto muchísimo esfuerzo en este lugar. Lo ha renovado totalmente y la verdad es que es un placer”, agregó.

En ese sentido, el Jefe Comunal remarcó la importancia de un día como el de hoy. “Para mí es un día movilizante. Quienes me conocen saben que yo soy cuarta generación de marplatenses. Yo venía a este parque con mi abuelo, a él le encantaba este lugar. Y en un día como hoy, como marplatense, es un orgullo tener este rol institucional de estar al frente de la ciudad”, aseveró.

Los asistentes al predio pudieron disfrutar de distintos foodtrucks de firmas participantes del CaFest (el festival del café de especialidad marplatense que ya tuvo tres ediciones exitosas) y de una feria de emprendedores marplatenses.

Luego de los discursos, el cantante marplatense Tato Arzune presentó su espectáculo “Canciones de Fogón”. Y posteriormente, llegó el turno de la música electrónica, a través de Vuelos (Jano Gil y Franco Montedoro) quienes realizaron un DJ set.

Desde el municipio remarcaron que este evento fue posible gracias a la intervención y el padrinazgo de la empresa Cabrales y que toda la técnica necesaria para llevar adelante un evento de estas características estuvo a cargo de PLS Argentina. También destacaron el acompañamiento en logística de las distintas Asociaciones de Amigos de los Museos de Mar del Plata.