Cayó el joven que robó un local tras romper el vidrio durante una pelea

Según se estimó, las pérdidas económicas por el robo del joven ascienden a más de dos millones de pesos.

El sujeto acusado de robar en un local céntrico tras romper los vidrios durante una pelea fue aprehendido por personal policial horas después al reconocerlo por las prendas que empleaba y que habían sido registradas en las imágenes de las cámaras de seguridad.

Tal como adelantó 0223, el hecho ocurrió durante la madrugada del martes en el local Zebra ubicado en calle Rivadavia al 2600 cuando un masculino rompió la vidriera del local e ingresó al interior del comercio, llevándose dinero en efectivo y distintos elementos, además de ocasionar daños materiales de consideración.

El local está ubicado en Rivadavia y San Luis. Foto: 0223.

El sospechoso fue reconocido por personal policial debido a antecedentes en hechos similares, por lo que se inició un operativo de búsqueda junto a efectivos del Comando de Patrullas y Patrulla Municipal.

Horas más tarde, el joven fue interceptado en inmediaciones de Plaza San Martín, en la intersección de Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo. Al momento de la identificación presentaba cortes en una de sus manos y vestía la misma ropa observada en las filmaciones de seguridad.

La propietaria del comercio denunció la sustracción de dinero en efectivo y un teléfono celular, además de importantes daños ocasionados en el local, mercadería y elementos de exhibición. Según estimó, las pérdidas económicas ascienden a más de dos millones de pesos.

La fiscal Romina Díaz avaló la aprehensión del imputado y dispuso su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.