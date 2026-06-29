Trasladaron en vuelo sanitario a una víctima de la tragedia en el skatepark: "Los pacientes siguen graves"

Cómo sigue el estado de salud de los heridos en el skatepark.

A una semana del accidente sobre la costa de Mar del Plata, los seis heridos evolucionan con distintos diagnósticos que comunicó el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). Tres de ellos presentan signos positivos aunque la otra mitad de los internados se encuentra en terapia intensiva.

"Todos los cuadros siguen igual. Los pacientes en terapia intensiva siguen graves, aunque estables, y los de sala común avanzan en su mejoría", aseguraron a 0223 fuentes extraoficiales. Por otro lado, confirmaron que una de las personas fue trasladada hacia otro nosocomio.

El reporte oficial del Hospital. Foto 0223.

Vino a ver a su hija, se salvó de milagro y volvió en avión sanitario

En las últimas horas, una mujer de 56 años fue trasladada en el transporte aéreo de sanidad debido a su favorable situación de salud. Es oriunda de Berazategui y estaba en Mar del Plata, con el skatepark de espalda, el fatídico 22 de junio. Había llegado a la ciudad balnearia para visitar a su hija.

Una turista se salvó de milagro. Foto 0223.

Por pedido de su familia, pese a seguir en terapia intensiva, se fue de la ciudad en un avión sanitario hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). Seguirá su recuperación en el Hospital Italiano, en Almagro.

A raíz de este traslado, en el hospital regional de Mar del Plata quedan cinco heridos: tres en terapia intensiva y dos en sala común.