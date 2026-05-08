Denuncian a un hombre de adoptar animales para abusarlos y matarlos: "Ahora maltrató a un bebé"

El hombre ya había sido denunciado por maltratos. Foto ilustrativa de archivo 0223.

Grupos de proteccionistas y rescatistas difundieron en las últimas horas una nueva denuncia a uno de los casos más escalofriantes de los últimos años: un chico acusado de maltratar animales.

Todo comenzó cuando vecinos y rescatistas del microcentro de Buenos Aires denunciaron en febrero a un hombre acusado de adoptar perros y gatos para someterlos a abusos y maltrato extremo dentro de un departamento ubicado sobre la calle Maipú.

Según relataron proteccionistas, el sospechoso se ofrecía como hogar de tránsito para cachorros recién nacidos, especialmente gatos y perros pequeños, aunque con el paso de los meses comenzaron a surgir sospechas por la desaparición de varios animales.

Las denuncias tomaron mayor fuerza luego de que algunos animales fueran hallados muertos y veterinarios constataran signos de violencia extrema en distintos casos. De acuerdo a lo informado por rescatistas, durante un procedimiento también habrían encontrado animales sin vida dentro de un freezer del departamento.

Sospechas desde el año pasado

Proteccionistas señalaron que los hechos se repetirían desde fines del año pasado y advirtieron que podría haber más víctimas. A partir de las denuncias, ya se realizaron presentaciones judiciales en el marco de la Ley 14.346, que sanciona actos de crueldad y maltrato animal en Argentina.

En medio de la conmoción, vecinos del edificio manifestaron preocupación por lo ocurrido y reclamaron que la Justicia avance rápidamente con la investigación.

El caso recrudeció luego de que en las últimas horas, distintos grupos constataran que el hombre había cambiado el celular y estaba pidiendo cachorros nuevamente. Además, la denuncia se amplió: "Fue a una iglesia y ganó la confianza de una mujer, a quien le cuidó a nene y a su gatito. Cuando volvió la mascota estaba muerta y el nene maltratado", contaron a 0223.

Nuevamente difundieron a través de las redes sociales su cara y pidieron que la Justicia intervenga para evitar más muertes felinas.