Un nene de 3 años está en estado crítico tras caer a una piscina empujado accidentalmente por el perro de la familia

Un nene de 3 años está en estado crítico tras caer a una. Foto: imagen ilustrativa.

Un nene de 3 años se encuentra internado en estado crítico en la ciudad de Santiago del Estero, tras caer a la piscina del patio de su vivienda cuando jugaba con el perro de su familia.

Según replicó El Liberal, el hecho ocurrió alrededor de la 1.10 de la madrugada de este martes en un domicilio del barrio Saint Germain. Según los primeros testimonios recabados por la Comisaría Comunitaria N° 5, que tomó intervención en el lugar, el pequeño se encontraba jugando en el patio con los perros de la familia cuando uno de los canes lo habría empujado accidentalmente hacia el interior de la pileta.

El niño fue trasladado al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI) "Eva Perón".

Sus familiares lograron rescatarlo del agua de inmediato y solicitaron el auxilio médico. El nene fue trasladado en ambulancia al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI) "Eva Perón", donde el médico de guardia confirmó que el cuadro de salud es sumamente delicado: el paciente permanece en la unidad de cuidados intensivos bajo asistencia respiratoria mecánica, con presencia de líquido en los pulmones como consecuencia del ahogamiento por inmersión.

Las autoridades continúan con las averiguaciones para determinar con exactitud las circunstancias en que se produjo el accidente.