Un invierno crudo: emitieron un alerta por frío extremo para este miércoles en Mar del Plata

Mojados, despeinados y congelados, así estarán los marplatenses que este miércoles salgan de casa.

Después de una jornada tan fresca como soleada en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un miércoles con chaparrones y fuertes ráfagas de viento, y advirtió por frío extremo.

En principio, el organismo pronosticó un cierre de martes con cielo parcialmente nublado, viento suave desde el noroeste y 5° de temperatura, que a la madrugada bajará a 4° y hasta 1° a la mañana, cuando se registre la mínima.

Además, el SMN adelantó probabilidad de chaparrones y ráfagas del sur de entre 51 y 59 kilómetros por hora (km/h) que se registrarán a lo largo de todo el día.

Anunciaron una mínima de 1° y una máxima de 7° para este miércoles en Mar del Plata.

En tanto a la temperatura, proyectaron una baja máxima de 7° y emitieron un alerta amarilla por un evento frío con temperatura extrema que puede ser peligrosa para los grupos de riesgo en la ciudad, al igual que en gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Conforme a la advertencia del organismo, se trata de un período en el que se esperan valores de temperatura mínima que pueden poner en peligro la salud de niños y niñas, y de personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas.

Por el lado del jueves, el Servicio Meteorológico Nacional también prevé una jornada fría, con 1° de mínima, 8° de máxima y precipitaciones en la madrugada y la mañana.