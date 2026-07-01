Una joven empleada cayó por el hueco del ascensor de una famosa cafetería

Un preocupante accidente se registró este martes a la tarde en una famosa cafetería céntrica, cuando una mujer resultó herida al caer por el hueco de un ascensor.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19:30 en una reconocida cadena oriunda de Mar del Plata ubicada sobre calle 17 entre avenida Kelly y calle 16, en su sucursal de Balcarce.

Por causas que son materia de investigación, según replicaron medios locales, la empleada del establecimiento gastronómico subió al ascensor y cayó por el hueco desde el cuarto piso.

A partir del llamado de emergencia, una ambulancia de Asistem acudió rápidamente al lugar y trasladó a la joven de 22 años al Hospital Municipal "Dr. Felipe Antonio Fossati".

Según fuentes consultadas, la víctima ingresó al centro asistencial consciente, aunque no compartieron un parte médico oficial para conocer la gravedad de las lesiones sufridas.

La joven víctima fue trasladada al hospital municipal de Balcarce.

En el edificio trabajaron efectivos policiales, un perito de la fuerza y técnicos especializados en sistemas de ascensores, quienes buscan determinar cómo ocurrió el incidente.