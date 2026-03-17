Buscan endurecer las penas por homicidios viales: de qué se trata el proyecto

La Cámara de Diputados de la Nación debatirá en comisión en los próximos días un proyecto que ya fue sancionado en el Senado, que plantea endurecer las penas por los delitos de homicidios viales. En el marco del debate, expondrán las referentes de Madres del Dolor, Vivian Perrone, y de Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González.

Según Noticias Argentinas, la iniciativa se debatirá a las 11.30 del miércoles 18 en la Comisión de Legislación Penal que preside la libertaria Laura Rodríguez Machado. La intención es concretar una reunión informativa y emitir el dictamen en 15 días, para pasar al recinto de sesiones.

El proyecto fue sancionado el pasado 18 de septiembre del 2025 en el Senado por unanimidad, en base a las iniciativas que fueron presentadas por las legisladoras Anabel Fernández Sagasti, del Partido Justicialista; María Victoria Huala, del PRO y Beatriz Avila, de Independencia.

El proyecto de ley

El proyecto que se debate en comisiones en la Cámara baja plantea endurecer las penas por impericias e irresponsabilidad en la conducción de un vehículo. Establece que en el caso de la lesión grave o muerte de la victima se aumente la pena mínima de 3 a 4 años y la máxima de 6 a 8 años, aunque puede llegar a los 12 años cuando concurran tres o más agravantes.

La inhabilitación, en tanto, para conducir sería por el doble del tiempo de la condena, según el proyecto. Además incorpora como agravantes consumir medicamentos que afecten la aptitud para manejar o tomar alcohol, no tener habilitación para conducir, exceso de la velocidad del 30%, utilizar celulares o pasar un paso ferroviario sin estar habilitado.