Violento episodio en Ostende entre un padre y un hijo terminó de la peor manera

Un violento drama familiar tuvo lugar en la localidad pinamarense de Ostende a partir del caso de un padre de 71 años que asesinó a su hijo de 37 tras una intensa discusión. El hecho ocurrió este domingo en un domicilio situado en calle Lértora al 500, en horas de la tarde.

De acuerdo a lo relatado por el hombre, posteriormente aprehendido, su hijo lo amenazó con una cuchilla tipo carcinero durante una pelea.

En consecuencia del altercado, el padre relató ante la policía que tomó un arma de fuego y efectuó un disparo que terminó por dar en el cuello de su hijo. Herida, la víctima caminó unos metros hasta desplomarse en el piso.

Al llegar las fuerzas de seguridad al lugar, el padre brindó su versión de los hechos voluntariamente. Personal del área científica de la policía bonaerense trabajó sobre el cuerpo para practicar la autopsia correspondiente.

En el caso intervino personal de la SubDDI de Villa Gesell, que tomó declaración a testigos, en una causa por homicidio que investiga el fiscal de la UFI N°4 de Pinamar, Juan Pablo Calderón.