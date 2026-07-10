Moda con propósito: realizarán un desfile solidario para ayudar a un merendero

Este domingo a las 16, en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, se realizará un desfile a beneficio de un merendero del barrio Nuevo Golf.

La iniciativa está organizada por "Moda con Propósito: Desfilando por Sonrisas", junto a diferentes emprendedores y organizaciones que se suman a colaborar. Será una propuesta pensada para quienes disfrutan de la moda, con el objetivo de ayudar a quienes más lo necesitan.

El Merendero Valeria funciona en el barrio Nuevo Golf, en José Martí al 3400, donde desde hace años brinda contención, acompañamiento y asistencia a niños y familias de la comunidad. Gracias al compromiso de sus voluntarios y al apoyo de quienes colaboran día a día, el espacio ofrece meriendas, actividades recreativas y un lugar de contención emocional.

La actividad comenzará a las 16 y, además del desfile, habrá servicio de café, sorpresas y otros detalles especiales. Las entradas tienen un valor de $15.000 y están disponibles en las sucursales de Alberti, Alem y Alvarado del supermercado Menor Coste.