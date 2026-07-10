Del peor calor a diluvios históricos: alertan por el impacto de un fenómeno climático en todo el país

Habrá impacto en las distintas zonas de la ciudad y la región.

El fenómeno de El Niño y el denominado Súper Niño generan preocupación en Mar del Plata por el posible aumento de las lluvias, las temperaturas más cálidas y el riesgo de inundaciones durante los próximos meses. Especialistas advierten que el evento climático podría desarrollarse entre la segunda mitad de 2026 y comienzos de 2027, con impacto en distintos sectores de la ciudad y la región.

El Niño es un fenómeno climático natural que se produce por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Su aparición modifica los patrones meteorológicos en gran parte del mundo y, en Sudamérica, suele provocar precipitaciones más frecuentes e intensas, además de un incremento de la temperatura media.

También habría dificultades para la producción en el campo.

Cuáles son las consecuencias del fenómeno de El Niño en Mar del Plata

En Mar del Plata, uno de los principales riesgos está vinculado a las inundaciones y anegamientos en barrios ubicados en zonas bajas, donde las lluvias intensas pueden generar el desborde de arroyos y complicaciones en el sistema de drenaje. También preocupa la erosión costera provocada por sudestadas y oleajes más fuertes, que aceleran el desgaste de playas y acantilados.

Otro de los sectores que podría verse afectado es el cordón frutihortícola de la región. El exceso de humedad y la menor cantidad de horas de sol dificultan la preparación de los suelos, retrasan el desarrollo de los cultivos y pueden generar pérdidas para los productores. Estos efectos también repercuten sobre la actividad económica vinculada a la producción agrícola.

Mar del Plata está en la zona en la que golpearía El Niño.

Frente a este escenario, especialistas en ingeniería hidráulica remarcan la necesidad de reforzar las obras de defensa costera y mejorar los sistemas de escurrimiento del agua para reducir el impacto de las lluvias intensas. También consideran clave planificar intervenciones en arroyos y sectores vulnerables para minimizar los efectos que podría provocar un evento climático de gran magnitud como El Niño.