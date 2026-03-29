Un bloqueo atmosférico provoca una ola de calor inusual en pleno otoño

Habrá máximas cercanas a los 40 °C en provincias del norte y mínimas por encima de lo habitual para la época.

Un informe técnico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre un bloqueo atmosférico que generará temperaturas atípicas para el otoño en el país. Según el organismo, el fenómeno instaló desde este domingo valores máximos hasta los 30° en la Ciudad de Buenos Aires y hasta 40 °C en la región norte, una anomalía térmica que permanecerá durante toda la semana.

De acuerdo con el informe especial del SMN, el avance de un frente cálido desde el norte impulsó las máximas hasta un rango de 32 a 38 grados en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste bonaerense.

Para Chaco y Formosa, proyectan que el calor extremo podría extenderse hasta el viernes 3 de abril, con picos cercanos a los 40°. El reporte detalló que las mínimas oscilarán entre 22 y 27 grados y que la sensación térmica será elevada a lo largo del lapso considerado.

El SMN contextualizó la magnitud del evento al precisar que la anomalía térmica es de 4 a 5 grados por encima del promedio habitual de la época, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otros sectores afectados. Este desplazamiento de las medias históricas, y en Semana Santa, incide directamente en la programación de actividades al aire libre.

El impacto del bloqueo atmosférico

Desde el SMN describieron que el bloqueo atmosférico ocurre cuando los patrones normales de circulación climática quedan “trabados” durante varios días, ralentizando o deteniendo el paso de frentes y tormentas. Esta estructura de alta presión persistentemente instalada actúa como un “muro” que impide el recambio habitual del aire, estancando las condiciones meteorológicas y extendiendo el evento cálido.

El pronóstico oficial señala que las temperaturas elevadas persistirán en la Ciudad de Buenos Aires durante toda la semana, con marcas máximas consistentes de 29 y 30 grados. En tanto, las regiones del norte argentino enfrentarán las mayores restricciones a la variabilidad climática, ya que se estima continuidad de estos valores extremos como mínimo hasta el miércoles, con probabilidad de extenderse en Formosa y Chaco hasta el final de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina presenta el pronóstico de temperaturas para el trimestre marzo-mayo 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional incluyó en su comunicado medidas de prevención orientadas a limitar los efectos adversos del calor, al enfatizar sobre la protección de grupos de riesgo: niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las sugerencias oficiales abarcan desde el aumento sistemático del consumo de agua, evitar la exposición directa al sol, atención a la indumentaria adecuada y la reducción de la actividad física en las horas de mayor calor, hasta la restricción de bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar.

Por otro lado, el pronóstico climático consensuado para marzo-abril-mayo de 2026 anticipó condiciones promedio en la mayor parte del país, con zonas específicas bajo probabilidad elevada de desviaciones en temperatura y precipitación. El informe recomendó seguir los pronósticos a escalas diarias y semanales debido a la variabilidad subestacional y la influencia predominante de forzantes de menor escala.