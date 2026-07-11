El hijo de una reconocida influencer reveló sus maltratos: "En redes mostraba la familia perfecta y en casa me humillaba"

Tomás Cataldi, el hijo de la influencer Geraldine Mayer, difundió un video en sus redes sociales en el que compartió su experiencia familiar y realizó fuertes acusaciones contra su mamá. En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, aseguró haber sufrido maltrato psicológico durante su infancia y adolescencia y explicó por qué decidió hablar.

"Me cansé de estar callado durante 20 años de mi vida. Quería contar cómo sobreviví a mi madre narcisista, manipuladora y a su maltrato psicológico", expresó Cataldi al comienzo del video.









Según relató, la imagen familiar que mostraba su madre en las redes sociales no reflejaba lo que ocurría realmente en el hogar. Para demostrarlo, publicó capturas de conversaciones de WhatsApp, audios y otros registros.

Entre ellos, mostró las marcas en su cuerpo después de una violenta agresión, reproches desmesurados de Mayer por las notas de su boletín y otras duras restricciones al interior de la casa.

Las duras acusaciones contra Geraldine Mayer y qué respondió ella

En el video, el joven habló del impacto que tuvieron esas experiencias en su salud mental. Contó que atravesó una profunda crisis durante la adolescencia y afirmó que actualmente no mantiene vínculo con ninguno de sus papás.

"Hoy estoy bien. Vivo solo y me mantengo con mi trabajo. No tengo contacto con ellos", dejó en claro Cataldi. Cabe remarcar que tanto la influencer como su marido residen en Estados Unidos.

El joven también aclaró que su objetivo no es realizar una denuncia judicial, si no compartir su experiencia para alentar a otras personas que estuvieran pasando por lo mismo a buscar ayuda profesional y no quedarse en silencio.

En LAM, una de las periodistas contó que se comunicó con Mayer para conocer su versión de los hechos. Según expresó, la influencer negó las acusaciones y manifestó estar profundamente dolida por la situación.

"Dice que son mentiras. Estaba muy angustiada, me negó todo. Me dijo que ahora no me podía contar nada, pero que no es así como él lo dice", relató Pilar Smith al aire.