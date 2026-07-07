Balas de goma y gases lacrimógenos: disturbios entre hinchas y la Policía opacaron los festejos en Mar del Plata

Habrían apedreado un móvil del GAD, lo que desencadenó los disturbios en cercanías del monumento.

Los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final tuvieron un lamentable desenlace en Mar del Plata, producto de disturbios entre un grupo de personas y la Policía.

El violento episodio se registró alrededor de las 18 de este martes en San Luis y 9 de Julio, en cercanías al Monumento al General San Martín que estaba plagado de hinchas celebrando la épica victoria contra Egipto.

Aunque se desconocen los motivos que originaron el conflicto, las imágenes a las que accedió 0223 muestran a diferentes sujetos arrojando piedras contra efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que respondieron disparando balas de gomas y lanzando gases lacrimógenos.

Utilizando árboles y otros vehículos como escudo, una significativa cantidad de personas atacó a las fuerzas de seguridad, que desde la ochava abrieron fuego contra la multitud.

Además, conforme a los videos grabados por testigos, en diferentes ocasiones los involucrados tomaron las bombas de humo y se las devolvieron a los agentes, que aprehendieron a un hombre.

Los incidentes se habrían producido debido a que cerca de 30 jóvenes rompieron baldosas y cascotearon el móvil policial, destrozando una de sus ventanillas. "Corrimos y doblamos para no quedar en medio de la balacera. Una lástima que no sepan celebrar el triunfo de la Selección", sostuvo un testigo.