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Balas de goma y gases lacrimógenos: disturbios entre hinchas y la Policía opacaron los festejos en Mar del Plata

La celebración por el triunfo de la Selección Argentina tuvo un final caótico entre un grupo de hombres y las fuerzas de seguridad.

Habrían apedreado un móvil del GAD, lo que desencadenó los disturbios en cercanías del monumento.

7 de Julio de 2026 20:34

Por Redacción 0223

PARA 0223

Los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final tuvieron un lamentable desenlace en Mar del Plata, producto de disturbios entre un grupo de personas y la Policía.

El violento episodio se registró alrededor de las 18 de este martes en San Luis y 9 de Julio, en cercanías al Monumento al General San Martín que estaba plagado de hinchas celebrando la épica victoria contra Egipto.

Aunque se desconocen los motivos que originaron el conflicto, las imágenes a las que accedió 0223 muestran a diferentes sujetos arrojando piedras contra efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que respondieron disparando balas de gomas y lanzando gases lacrimógenos.

Utilizando árboles y otros vehículos como escudo, una significativa cantidad de personas atacó a las fuerzas de seguridad, que desde la ochava abrieron fuego contra la multitud.

Además, conforme a los videos grabados por testigos, en diferentes ocasiones los involucrados tomaron las bombas de humo y se las devolvieron a los agentes, que aprehendieron a un hombre.

Los incidentes se habrían producido debido a que cerca de 30 jóvenes rompieron baldosas y cascotearon el móvil policial, destrozando una de sus ventanillas. "Corrimos y doblamos para no quedar en medio de la balacera. Una lástima que no sepan celebrar el triunfo de la Selección", sostuvo un testigo.

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