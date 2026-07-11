La tarotista marplatense predijo lo que pasará en el partido entre Argentina y Suiza: "Es rotundo"

Tras acertar muchas de las características del triunfo agónico de Argentina sobre Egipto, la tarotista marplatense Ivana García volvió a tirar las cartas para interpretar la tendencia respecto al partido de esta noche, donde nuestra Selección disputará los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 ante Suiza.

Según la interpretación de Santa Magia, las cartas reflejan un desafío de alta exigencia para la Selección, pero con un desenlace muy optimista. Para Argentina, la primera carta en aparecer fue el 5 de Copas, asociada al desgaste emocional y al peso de representar a todo un país. A continuación surgió el 4 de Espadas, que simboliza la calma, la inteligencia y la capacidad para reorganizar el juego en los momentos clave.









La lectura continuó con el 2 de Bastos, asociado a la estrategia, la visión y las oportunidades, mientras que El Hierofante fue interpretado por Ivana como una señal de protección y guía espiritual. En esa línea, la tarotista relacionó la carta con el acompañamiento de millones de argentinos que alientan a la Selección desde distintos lugares.

El 10 de Bastos anticipó un partido de gran desgaste físico y mental, pero las últimas dos cartas cambiaron el clima de la lectura: la Estrella, asociada con la esperanza y la inspiración, y El Sol, que es una de las cartas consideradas como más positivas del tarot, vinculada a la alegría, la claridad y la celebración.

Para Suiza, apareció el 9 de Oros, interpretado como el reflejo de un rival sólido y preparado, además del respeto que despierta enfrentar al campeón del mundo. Luego el 3 de Espadas, una carta que la tarotista asoció con una posible desilusión o un golpe emocional durante el partido.

La interpretación sintetizó en una reflexión sobre el acompañamiento de los hinchas. Según la tarotista, el aliento, las cábalas, las oraciones y los rituales de millones de argentinos conforman una energía colectiva que abraza a la Selección en cada partido.