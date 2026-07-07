La tarotista marplatense que predijo lo que pasó en el partido entre Argentina y Egipto: "Giro inesperado"

Una tarotista de Mar del Plata compartió en sus redes sociales la lectura de cartas que había hecho en la previa del partido de la Selección Argentina contra Egipto y pocos minutos después del pitazo final, se viralizó por las inesperadas coincidencias.

En la lectura la tarotista aseguraba que el equipo argentino tenía grandes posibilidades de quedarse con la victoria, pero advertía que sería un encuentro súper intenso y muy disputado entre las selecciones.

La lectura destacaba el fuerte trabajo en equipo, las oportunidades claras de gol y una energía favorable para nuestra selección.

Explicó que las cartas reflejaban un comienzo complicado, pero que habría un giro inesperado durante el desarrollo del partido. Además destacaba el fuerte trabajo en equipo, las oportunidades claras de gol y una energía favorable para nuestra selección.

Cuando el partido terminó, la tarotista volvió a publicar la imagen de las cartas y celebró el resultado, reafirmando que la interpretación había sido tal cual a lo ocurrido en Atlanta.

Sus publicaciones comenzaron a compartirse entre los hinchas y la repercusión no tardó en llegar. Ante el interés que despertó su contenido, la tarotista autorizó la difusión de las imágenes de la tirada.

Tras la coincidencia entre la lectura y lo que pasó en el partido, la tarotista permitió que se compartan imágenes de la tirada.

Y si de cábalas se trata, en Argentina somos especialistas. Ahora los hinchas estarán atentos a las lecturas de los próximos partidos, porque siempre, todos elegimos creer.