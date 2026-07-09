Clasificó Argentina y reaparecieron los paquetes para el Mundial: cuánto cuesta viajar desde Mar del Plata

Desde la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo (Aevyt) local precisaron que "aparecieron un montón de ofertas de aéreos"-

Con la clasificación de la Selección Argentina a cuartos de final del Mundial, las agencias de viajes volvieron a poner en el mercado paquetes de último momento para quienes todavía sueñan con viajar a Estados Unidos y alentar a la Scaloneta.

Desde la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo (Aevyt) de Mar del Plata, su presidente Matías González Gallis confirmó a 0223 que este miércoles reaparecieron opciones tanto de vuelos como de paquetes completos para asistir al próximo compromiso de la Albiceleste ante Suiza en Kansas.

"Después del partido aparecieron un montón de ofertas de aéreos. No hablo de promociones, sino de disponibilidad. Tanto Aerolíneas Argentinas como otras compañías comenzaron a ofrecer vuelos, directos y con conexión", explicó.

Además, señaló que también volvieron a ofrecerse los tradicionales paquetes que incluyen alojamiento, entrada al partido y traslados por tres noches. "La parte terrestre está en un promedio de entre 6.400 y 6.500 dólares, mientras que los pasajes aéreos rondan entre 1.500 y 1.800 dólares. Son valores muy similares a los que había en la ronda anterior", detalló.

Argentina enfrentará a Suiza este sábado desde las 22 en Kansas City, por los cuartos de final del Mundial.

En cuanto al movimiento en las agencias, González Gallis indicó que el interés aumentó, aunque todavía no alcanzó los niveles registrados luego del partido contra Austria. "Se movió un poquito, pero no tanto como la vez pasada. Creo que tiene que ver con la cercanía de la fecha del partido y también por los feriados que hay de por medio. Hay consultas, pero por ahora son pocas", sostuvo.

Vacaciones de invierno: predominan los destinos nacionales

Más allá del Mundial, el presidente de la Aevyt local también trazó un panorama sobre las vacaciones de invierno y aseguró que la mayor demanda continúa concentrándose en destinos dentro del país.

Se necesitan alrededor de 8 mil dólares para ir a ver a la Selección Argentina contra Suiza.

Según precisó, entre los más elegidos aparecen las Cataratas del Iguazú, Bariloche, San Martín de los Andes, el norte argentino y los centros de esquí. "Se vendieron más viajes nacionales y, en muchos casos, escapadas más cortas de pocos días que vacaciones en el exterior", señaló.

En el segmento internacional, en tanto, los destinos de playa fueron los más buscados. "Lo que más salió fue el norte de Brasil y Bayahíbe, en República Dominicana. Fueron los caballitos de batalla de las ventas internacionales para estas vacaciones de invierno", concluyó.