Fue a la casa de la ex pareja e intentó matarla a machetazos

Un hombre de 30 años que fue a la casa de la ex pareja en el barrio Autódromo, le exigió la entrega de dinero y la atacó con un machete fue aprehendido por personal policial cuando intentó esconderse en un baldío lindero.





0223

San Francisco Javier y Vértiz

mujer de 32 años

Comando de Patrullas

ras un llamado al 911.

denunció que el hombre

separada hace un año

con un machete tras pedirle dinero.

sangrado en rostro

agresor agazapado en baldío lindero

secuestraron el machete

registra antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas.

trasladada a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa)

Unidad Penal N°44 de Batán

Según confirmaron fuentes oficiales a, el hecho se registró en una vivienda en inmediaciones de las callesen la que vive unay fue personal dely de la comisaría undécima los que llegaron al lugar tLa víctima, de quien se encuentraaproximadamente, la había agredido“Presentabay dijo que la atacó con un machete”, señalaron.El personal recorrió la zona y halló al: fue aprehendido,y lo llevaron a la comisaría undécima para hacer las actuaciones de rigor. Allí confirmaron que registraLa mujer fuedonde recibió las primeras curaciones por parte de los profesionales mientras que el agresor quedó alojado en lay este domingo será trasladado a Tribunales para prestar declaración.