Fue a la casa de la ex pareja e intentó matarla a machetazos
Sucedió el sábado en una vivienda del barrio Autódromo. La víctima fue trasladada al hospital y el agresor quedó detenido.
12 de Julio de 2026 11:32
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 30 años que fue a la casa de la ex pareja en el barrio Autódromo, le exigió la entrega de dinero y la atacó con un machete fue aprehendido por personal policial cuando intentó esconderse en un baldío lindero.
Según confirmaron fuentes oficiales a 0223, el hecho se registró en una vivienda en inmediaciones de las calles San Francisco Javier y Vértiz en la que vive una mujer de 32 años y fue personal del Comando de Patrullas y de la comisaría undécima los que llegaron al lugar tras un llamado al 911.
La víctima denunció que el hombre, de quien se encuentra separada hace un año aproximadamente, la había agredido con un machete tras pedirle dinero. “Presentaba sangrado en rostro y dijo que la atacó con un machete”, señalaron.
El personal recorrió la zona y halló al agresor agazapado en baldío lindero: fue aprehendido, secuestraron el machete y lo llevaron a la comisaría undécima para hacer las actuaciones de rigor. Allí confirmaron que registra registra antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas.
La mujer fue trasladada a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde recibió las primeras curaciones por parte de los profesionales mientras que el agresor quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y este domingo será trasladado a Tribunales para prestar declaración.
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