"Nuestra vida vale más que cualquier negocio": duro comunicado tras el fin de la búsqueda del marinero desaparecido

Luego de que finalizara sin resultados la búsqueda del marinero Juan Carlos Gutiérrez González, la Unión Nacional de Agrupaciones Marítimas (Unam), agrupación opositora dentro del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), difundió un duro comunicado en el que reclamó mayores medidas de seguridad para quienes trabajan en la actividad pesquera y cuestionó a empresarios, organismos de control y a la conducción sindical.

Bajo el título "No somos números, somos vidas", la agrupación aseguró que la desaparición del trabajador "no es algo nuevo" y la vinculó con otras tragedias que marcaron a la pesca argentina, como los hundimientos del Repunte y el Rigel, en los que decenas de tripulantes perdieron la vida.

"Los trabajadores de la pesca sabemos lo que significa navegar y soportar temporales fuertes, días y noches con mal tiempo, alejarnos de nuestros hogares durante cuatro o cinco meses para llevar el pan a nuestra familia. Juan Carlos Gutiérrez es uno más de nosotros: cayó al mar mientras hacía una maniobra en condiciones difíciles. Lo más triste es que ya finalizaron la búsqueda y no lo encontraron", expresaron.

En el mismo documento, la Unam sostuvo que "los empresarios, quienes deben controlar la seguridad" y "los sindicatos", que los representan, "miran para otro lado", y afirmó que "solo priorizan sus propios intereses".

Además, el organismo cuestionó que "el marinero sirve para generar divisas al país, llenar las arcas de las empresas y pagar las cuotas sindicales, pero cuando su vida corre peligro, deja de importar, ya no cuenta y no es prioridad".

El marinero cayó al agua el 30 de junio mientras realizaba maniobras de cubierta a bordo en el buque Luca Mario, a unas 160 millas náuticas de Puerto Deseado.

En último lugar, la agrupación exigió que se garanticen "condiciones seguras" de trabajo, "que se cumplan las normas de seguridad a bordo" y que "se respete la vida antes que cualquier ganancia".

"Salimos al mar con un solo deseo: volver. Nuestros seres queridos nos esperan todos los días, contando las horas para el regreso. Basta de tratar la vida del marinero como algo desechable. Por Juan Carlos, por los que se fueron antes y por todos los que navegamos, nuestra vida vale más que cualquier negocio", concluye el comunicado.