La coparticipación se mete en la agenda del Concejo: piden que Provincia detalle los criterios y revise el coeficiente

La intensa agenda que le espera al Concejo Deliberante tras la constitución de sus comisiones ahora suma un nuevo tema, de relevancia estratégica: la coparticipación. Es que luego de que se conocieran los coeficientes de cada uno de los 135 municipios bonaerenses para 2026, el radicalismo presentó un doble proyecto para que, por un lado, la Provincia detalle la información tomada para la aplicación de los criterios establecidos por ley y, por el otro, para que haya una revisión de dichos coeficientes y criterios.

Con la firma de los concejales Ariel Bordaisco y Vilma Baragiola, el bloque UCR + Nuevos Aires elevó este jueves un proyecto de comunicación donde solicita al Ejecutivo bonaerense detallar distintos aspectos sobre el Coeficiente Único de Distribución (CUD) correspondiente al partido.

El proyecto apunta a la información en la que se basa Provincia para aplicar los criterios establecidos por ley.

En concreto, solicita los pormenores de las fuentes de información utilizadas para la obtención de los datos, con indicación de los organismos responsables de su producción. Asimismo, pidió saber qué metodología se aplica para el procesamiento, consolidación y actualización de dicha información; y si existen mecanismos de validación, verificación o corroboración de los datos utilizados. Asimismo, requirió información sobre cuáles son las bases imponibles y alícuotas homogéneas vigentes utilizadas para determinar la capacidad tributaria potencial de General Pueyrredon.

A la vez, el bloque radical elevó un proyecto de resolución para que el Concejo Deliberante manifieste su “preocupación frente al régimen de coparticipación provincial vigente, en virtud de la pérdida sostenida y acelerada de participación del distrito en la distribución de los recursos coparticipables”.

En segundo lugar, la resolución exige la revisión inmediata de los coeficientes y criterios de distribución de la Coparticipación Municipal, “a fin de revertir las asimetrías que perjudican a General Pueyrredon y restituir los recursos que legítimamente le corresponden”.

“El régimen ha dejado de cumplir los objetivos”

Con los coeficientes informados esta semana por el Ministerio de Economía bonaerense, General Pueyrredon confirma una tendencia a la baja que se mantiene desde 2019, sumando siete años consecutivos, con un descenso del 6%. La línea bajista incluso se puede remontar a las dos últimas décadas, ya que desde 2005 la caída es cercana al 13%.

La Ley de Coparticipación N° 10.559, sancionada en 1987, establece que la distribución se define en función de tres componentes. El 58% se reparte entre las 135 municipalidades, con una asignación interna que pondera un 62% según la población, un 23% por capacidad tributaria per cápita y un 15% por superficie. Otro 37% se distribuye únicamente entre los municipios que cuentan con establecimientos oficiales de salud, mientras que el 5% restante se asigna a aquellos que tienen a su cargo servicios sociales transferidos, con excepción de la salud.

Para el radicalismo, esas disposiciones quedaron obsoletas, ya que se dieron “en un contexto demográfico, económico y territorial sustancialmente distinto al actual”. Por ello, “el régimen de coparticipación municipal ha dejado de cumplir, en los hechos, los objetivos de transición, solidaridad y fortalecimiento del régimen municipal expresamente enunciados en los fundamentos de la ley que le dio origen”.

Tras recordar que en diferentes momentos el Concejo Deliberante abordó debates sobre la coparticipación, como en 1989, 1996, 2003, 2010 y 2020, apuntó especialmente contra la legislación vigente al no contemplar a General Pueyrredon dentro de los distritos en los que a la población radicada se suma un porcentaje de la población estacional que aporta el turismo. Ese beneficio solo lo tienen los municipios de La Costa, Pinamar, Villa Gesell y Monte Hermoso.

“La correcta evaluación del régimen de coparticipación municipal exige contar con información clara, completa, desagregada y verificable respecto de las variables utilizadas, las ponderaciones aplicadas y los criterios técnicos que explican las variaciones del Coeficiente Único de Distribución entre municipios”, concluyó.