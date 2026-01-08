Siete años de retroceso: General Pueyrredon vuelve a perder participación en la coparticipación

El gobierno de Neme ya tiene su número para proyectar el dinero que ingresará en 2026 por Coparticipación.

El Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer los coeficientes de distribución de la coparticipación destinados a los 135 municipios bonaerenses. En ese marco, General Pueyrredon morigera la caída que arrastra en los últimos años, aunque sostiene la tendencia a la baja que se registra de manera ininterrumpida desde 2019.

El Coeficiente Único de Distribución (CUD) correspondiente a General Pueyrredon para 2026 será de 2,13342, lo que vuelve a ubicar al distrito entre los nueve con mayor participación porcentual en toda la provincia, en una lista que encabeza con amplia diferencia La Matanza (6,58306).

El CUD es el indicador establecido por ley para definir qué porción de los recursos provinciales recibe cada municipio a lo largo del año, donde su distribución contempla variables como la cantidad de habitantes, la extensión territorial y la producción en el sistema de salud. En cuanto a los recursos que integran el sistema de coparticipación, la Ley 10.559 establece que la Provincia repartirá entre los municipios los ingresos en concepto de impuestos sobre los Ingresos Brutos no descentralizados al ámbito municipal, Impuesto Inmobiliario Urbano, Impuesto a los Automotores, Impuesto de Sellos, Tasas Retributivas de Servicios y Coparticipación Federal de Impuestos.

El ministro Pablo López dio a conocer la actualización del CUD de los 135 municipios bonaerenses.

En 2026, su impacto será mayor porque también incide en la distribución del 70% de un fondo especial creado para reforzar las finanzas locales, por un total de $350.000 millones, aprobado por la Legislatura junto con la autorización de endeudamiento solicitada por el gobierno de Axel Kicillof. Así entonces, a General Pueyrredon le corresponderán 7.466 millones de pesos por este concepto.

El coeficiente asignado para este año representa un descenso de 0,12 respecto de 2025, cuando General Pueyrredon recibió 2,13610, lo que impactará negativamente en los recursos que percibirá la Comuna durante el ejercicio en curso. La coparticipación constituye una porción relevante de los ingresos municipales y, en el caso local, representa el 22,8% del total, según datos oficiales a septiembre.

Durante los primeros tres trimestres del año, General Pueyrredon percibió $55,4 mil millones por este concepto, casi un cuarto de los $242,9 mil millones acumulados por todo concepto. Aplicada a ese período, la diferencia nominal del CUD entre 2025 y 2026 habría implicado una disminución de ingresos de aproximadamente $69 millones.

La población es uno de los elementos que más peso tiene al establecer el CUD. General Pueyrredon pierde porque crece por debajo del promedio provincial.

Una tendencia que se consolida

Si bien esos $69 millones representan una porción poco significativa dentro de la magnitud del presupuesto municipal -estimado en unos $300 mil millones para 2025-, la preocupación radica en la consolidación de la tendencia a la baja que viene registrando la coparticipación asignada a General Pueyrredon en las últimas dos décadas, con una dirección sostenida desde 2018 y que tuvo un quiebre en 2024.

En 2005, el municipio contaba con un coeficiente de 2,45394, lo que marca una caída acumulada del 13,06% hasta la actualidad. Esa tendencia descendente se profundizó desde 2019 y ya suma siete años consecutivos de retroceso. En el período que se abre con la asunción de Guillermo Montenegro, el acumulado negativo alcanza el 5,74%, ya que en hace siete años el distrito tenía un CUD de 2,26341.

Durante su intendencia, Montenegro se mostró crítico con el lugar del distrito en la coparticipación. Como senador, ahora podrá presentar un proyecto para modificar la ley.

Este descenso sostenido presenta dos momentos clave que explican buena parte de la tendencia. La Ley de Coparticipación N° 10.559, sancionada en 1987, establece que la distribución se define en función de tres componentes. El 58% se reparte entre las 135 municipalidades, con una asignación interna que pondera un 62% según la población, un 23% por capacidad tributaria per cápita y un 15% por superficie. Otro 37% se distribuye únicamente entre los municipios que cuentan con establecimientos oficiales de salud, mientras que el 5% restante se asigna a aquellos que tienen a su cargo servicios sociales transferidos, con excepción de la salud.

En ese marco, los mayores saltos negativos en el coeficiente de General Pueyrredon se explican por los resultados de los dos últimos censos nacionales del Indec, ya que la población del distrito crece a un ritmo menor que el promedio provincial. El Censo 2022 arrojó una variación poblacional del 7,76% para General Pueyrredon, frente a un crecimiento del 12,15% en el acumulado de la provincia, lo que favoreció a otros municipios en el reparto.

En 2024, cuando impactaron los datos del último censo, el CUD de General Pueyrredon cayó un 3,43% en apenas un año. En 2012, con la incorporación de los resultados del Censo 2010, el descenso había sido del 3,26%.