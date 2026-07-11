Crisis y preocupación: una reconocida mayorista despidió empleados y les ofreció pagarles con productos de higiene

Una reconocida mayorista de productos de limpieza despidió empleados y quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que los trabajadores denunciaran que les ofrecieron cobrar parte de las indemnizaciones con productos de higiene. El conflicto involucra a Lustramax, una empresa con plantas en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, que atraviesa un proceso de reestructuración.

Cómo buscaría pagar la empresa la indemnización

Según denunciaron los delegados, la compañía desvinculó recientemente a nueve trabajadores y anticipó que podrían producirse nuevos despidos durante los próximos meses. Los empleados sostienen que, además de ofrecer el pago de las indemnizaciones en 12 cuotas, la empresa propuso entregar papel higiénico, rollos de cocina y otros artículos de fabricación propia como parte de la compensación.

Los empleados afirman que quieren pagarles con papel higiénico.

Los trabajadores también aseguraron que existen deudas por salarios, aportes previsionales y obra social. Además, denunciaron que en algunos casos no recibieron el telegrama de despido, sino que directamente se les impidió ingresar a la planta y luego fueron convocados por el área de Recursos Humanos para negociar acuerdos de pago.

Cuál es la versión que brindan los dueños de la compañía

Desde la empresa rechazaron las acusaciones y atribuyeron el conflicto a la grave situación económica que atraviesa la firma. Su propietario, Ezequiel Sosa, afirmó que la compañía busca evitar el cierre definitivo y sostuvo que mantiene diferencias con un sector de los trabajadores, al tiempo que aseguró que su intención es cumplir con las obligaciones dentro de sus posibilidades financieras.

El reclamo es por la compensación salarial completa y el fin de los despidos.

El conflicto entre la empresa y sus empleados se mantiene abierto desde principios de año y continúa con asambleas y protestas frente a las plantas de Tortuguitas. Mientras los trabajadores reclaman el pago completo de las indemnizaciones y el cese de los despidos, la compañía intenta avanzar con una reestructuración para sostener el resto de sus operaciones y preservar los puestos de trabajo que aún mantiene.