Atención: en lo que va del 2026 hubo más de 50 intoxicaciones por monóxido de carbono en Mar del Plata

El invierno se adelantó y las víctimas por el monóxido de carbono llegan a 55 personas en lo que va del 2026 en Mar del Plata, según informaron fuentes oficiales a este medio. Lamentablemente los casos no ceden a pesar de las continuas recomendaciones que se realizan para atender el estado de los calefactores y cómo se desaconsejan usar otros elementos para calentar la casa.

Este martes, desde el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) indicaron a 0223 que solo en lo que va de julio, cuando se han registrado varias jornadas de temperaturas bajo cero, “se registraron al menos 12 casos de personas que pasaron por la guardia”.

El dato se suma a los 43 casos de personas intoxicadas por monóxido de carbono en lo que va del 2026. “De esos, 36 casos fueron entre mayo y junio, lo que coincide con la aparición del frío en la ciudad. De ese número 16 requirieron internación y por último no hubo fallecidos", explicó días atrás a Extra (102.1), el responsable de la Unidad de Epidemiología del Higa, Juan Ignacio Irassar.

Más de medio centenar de personas resultaron intoxicadas en lo que va del 2026 en Mar del Plata. Foto: 0223.

En ese análisis, también desde el Hospital Materno Infantil de la ciudad, señalaron que la mayoría de los casos no requirieron de internación médica, con intoxicaciones leves. “La gente trata de calefaccionar con lo que puede, la mayoría de las veces las fuentes de intoxicación son las cocinas y salamandras", resaltó la jefa de Emergencias, Laura Astobiza.

Uno de los principales problemas es que muchas personas no utilizan los calefactores tradicionales, que cuentan con mayores elementos de seguridad o no realizan chequeos por parte de gasistas matriculados en la previa al invierno. "Prenden el horno o las hornallas y no se fijan si queman bien. Siempre hay que controlar es que la llama al menos sea azul", indicó Astobiza.

Por su parte, Irassar explicó que "en general los pacientes llegan por sus propios medios, lo que indica que son intoxicaciones en su mayoría leves". "Algunos llegaron en ambulancias con un cuadro más severo, pero la mayoría son internaciones cortas y tienen que ver más con un periodo de observación", dijo.

Síntomas y señales de alerta

Según los especialistas, la intoxicación por monóxido de carbono causa dolor de cabeza, mareos, somnolencia, náuseas y vómitos. Pero en el caso de los más pequeños del hogar, hay que estar atento a determinadas señales. “Un bebé no te va a decir qué le duele, va a llorar”, razonó Astobiza.

En los cuadros más severos, agregó que pueden aparecer "dolor de pecho, convulsiones y, ni hablar, ya a la muerte con una pérdida de conciencia en el medio".

La médica insistió en que es clave observar si varias personas presentan síntomas similares dentro de una vivienda. "Por eso es fundamental sospecharlo cuando vos por ahí tenés a tu hijo que no está bien, te está diciendo que le duele la cabeza o que está con vómitos, ver también si algún otro miembro de la familia presenta este tipo de sintomatologías".

Por su parte, Irassar recomendó que "cuando se presentan síntomas hay que pensar si uno estuvo encerrado mucho tiempo en un ambiente con artefacto de gas. En caso de ser una intoxicación, acercarse a la salita o el nosocomio más cercano para tener una respuesta rápida", aconsejó.

Abandonar el ambiente para evitar una tragedia

Ante la sospecha de una intoxicación, la primera medida es abandonar el ambiente contaminado y permitir el ingreso de aire fresco.

"En ese momento, con que vos apagues o te alejes de esa fuente que está generando monóxido y ventiles, ya eso es un montón para detener la progresión del cuadro. Después consultar y seguir con el tratamiento", indicó la profesional.

Por último, Irassar advirtió que, si bien la mayoría de los casos evolucionan favorablemente, existen situaciones que pueden dejar consecuencias. "Pueden aparecer secuelas después de una internación prolongada porque la intoxicación por monóxido genera que no llegue oxígeno a la sangre", concluyó.