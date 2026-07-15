omo consecuencia del choque, Carlos Zarate, un hombre de 45 años oriundo de Coronel Suárez, perdió la vida en el lugar.

Un grave accidente vial se produjo minutos antes de las 17:30 del martes en la Ruta Provincial 85, a unos 500 metros de la intersección con la Ruta Provincial 67, cerca de uno de los accesos a Coronel Suárez.

En el siniestro, una Ford EcoSport que intentaba sobrepasar a una Renault Trafic en un tramo señalizado con doble línea amarilla impactó de frente contra una Chevrolet C10 que circulaba en sentido contrario.

Como consecuencia del choque, Carlos Zarate, un hombre de 45 años oriundo de Coronel Suárez, perdió la vida en el lugar. La Ford EcoSport era conducida por Nicolás Roth, también residente de esa ciudad.

Actualmente, la Justicia lleva adelante una investigación bajo la carátula de homicidio culposo para establecer las responsabilidades correspondientes en el accidente.