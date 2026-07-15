Choque fatal en la ruta 85: un hombre murió cerca de Coronel Suárez
El accidente ocurrió minutos antes de las 17:30 cuando una Ford EcoSport intentó sobrepasar en un tramo prohibido y colisionó con una Chevrolet C10. La Justicia investiga el caso como homicidio culposo.
Por Redacción 0223
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Un grave accidente vial se produjo minutos antes de las 17:30 del martes en la Ruta Provincial 85, a unos 500 metros de la intersección con la Ruta Provincial 67, cerca de uno de los accesos a Coronel Suárez.
En el siniestro, una Ford EcoSport que intentaba sobrepasar a una Renault Trafic en un tramo señalizado con doble línea amarilla impactó de frente contra una Chevrolet C10 que circulaba en sentido contrario.
Como consecuencia del choque, Carlos Zarate, un hombre de 45 años oriundo de Coronel Suárez, perdió la vida en el lugar. La Ford EcoSport era conducida por Nicolás Roth, también residente de esa ciudad.
Actualmente, la Justicia lleva adelante una investigación bajo la carátula de homicidio culposo para establecer las responsabilidades correspondientes en el accidente.
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