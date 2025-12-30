Volvía de visitar la tumba de su esposo, sufrió un infarto y volcó el auto: murió en la ruta

Un trágico accidente conmocionó al partido bonaerense de Adolfo Gonzales Chaves en los últimos días, después de que se confirmara el fallecimiento de una jubilada de 79 años en la ruta. Aparentemente, la mujer sufrió un infarto mientras manejaba, lo que provocó que su auto volcara y se detuviera en una laguna de la zona.

La víctima del siniestro vial fue identificada como María Elena Di Rocco. Su fallecimiento se confirmó en la tarde del domingo, después de que su hija denunciara la desaparición de la mujer ante la Policía porque hacía horas que había perdido contacto con ella.

Ante la preocupación por su incierto paradero, las autoridadez policiales desplegaron un operativo de búsqueda tanto en el distrito como en sus alrededores. Horas más tarde, hallaron el Fiat Palio de la jubilada dentro de la laguna Patas Largas.

Pronto se hizo presente en el lugar una ambulancia y el médico de guardia constató el fallecimiento de María Elena. Según trascendió, regresaba a su casa desde el cementerio local, donde había visitado la tumba de su marido fallecido.

Qué le pasó a María Elena

La Policía Científica realizó las pericias correspondientes para la investigación en la escena. La causa quedó a cargo del fiscal Juan Carlos Ustarroz, quien ordenó la autopsia y el secuestro del vehículo y del celular de la víctima.

Tras el informe preliminar se determinó que la mujer sufrió un infarto agudo de miocardio mientras conducía, lo que habría provocado la pérdida de control del vehículo y su posterior vuelvo.