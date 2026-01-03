Festejaba su recibida, sufrió un accidente y ahora necesita una cirugía urgente

Una joven marplatense lanzó una campaña solidaria para poder afrontar los elevados costos de una cirugía urgente, luego de haber sufrido un grave accidente de tránsito durante el festejo de su recibida.

Se trata de Evelin Reinoso, quien el pasado 18 de diciembre se recibió de Técnica Radióloga y, en el marco de la celebración, resultó herida en un accidente provocado por la imprudencia del conductor de la camioneta que participaba de la caravana.

Como consecuencia del siniestro, Evelin sufrió múltiples lesiones, entre ellas una fractura de hombro y el corte del ligamento del bíceps, que requieren una intervención quirúrgica urgente. Además, deberá ser sometida a una cirugía maxilofacial debido a la incrustación de una pieza dental en el maxilar superior, aunque en este caso aún no cuentan con el presupuesto final de la operación.

Según explicó la joven, al tratarse de un accidente de tránsito, la obra social no se hace cargo de los gastos médicos y el seguro del vehículo tampoco asumió los costos, por lo que debe afrontar de manera particular las cirugías, consultas, estudios y el posterior proceso de rehabilitación.

La situación más urgente es la cirugía de hombro, programada para el 9 de enero, para la cual necesita reunir alrededor de 9 millones de pesos. “Lo que se viene es un proceso muy largo y cualquier ayuda es fundamental”, expresó Evelin al pedir colaboración.

Quienes deseen ayudar económicamente o difundir la campaña solidaria pueden hacerlo a través del siguiente alias:

Alias: eve.reinoso.mp - Titular: Evelin Roxette Reinoso

La familia y allegados apelan a la solidaridad de la comunidad para que Evelin pueda acceder a las operaciones necesarias y comenzar su recuperación.