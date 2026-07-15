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Mundial 2026

EN VIVO En un partido muy caliente, Argentina e Inglaterra igualan sin goles

Llegaron a la pausa de hidratación sin situaciones de peligro pero con muchos roces y varios enfrentamientos entre los jugadores.

Los once que eligió Scaloni para jugar el encuentro ante Inglaterra.

15 de Julio de 2026 14:15

Por Redacción 0223

PARA 0223

Minuto a minuto

Con un clima impresionante en el estadio de Atlanta, Argentina e Inglaterra buscan un lugar en la final.

24' Pausa de hidratación. Hasta acá todo muy parejo, sin ocasiones de gol pero con pierna fuerte, roces y cruces entre los jugadores.

 

 

 

 

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