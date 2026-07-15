EN VIVO En un partido muy caliente, Argentina e Inglaterra igualan sin goles
Llegaron a la pausa de hidratación sin situaciones de peligro pero con muchos roces y varios enfrentamientos entre los jugadores.
15 de Julio de 2026 14:15
Por Redacción 0223
PARA 0223
Minuto a minuto
Con un clima impresionante en el estadio de Atlanta, Argentina e Inglaterra buscan un lugar en la final.
24' Pausa de hidratación. Hasta acá todo muy parejo, sin ocasiones de gol pero con pierna fuerte, roces y cruces entre los jugadores.
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