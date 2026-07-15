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Sin corazón: robaron instrumental a Zoonosis y dejaron a todo un barrio sin el servicio veterinario

Ocurrió esta madrugada en una sociedad de fomento. Debido al robo, decenas de vecinos que hicieron turno durante la noche no pudieron castrar a sus mascotas.

Debido al robo, decenas de vecinos no pudieron castrar a sus mascotas. Foto ilustrativa.

15 de Julio de 2026 14:18

Por Redacción 0223

PARA 0223

Laura planeaba desde hacía varias semanas castrar a su gata “Puchi” y este miércoles, en medio de la fiebre mundialista por el partido Argentina-Inglaterra, se dirigió muy temprano a la sociedad de fomento del barrio San Martín, pero recibió la peor de las respuestas: no había turnos veterinarios porque se habían robado todo el instrumental quirúrgico de Zoonosis.

“Hoy temprano, antes de las 8, pasé y había como 20 personas. Sé que algunos hacen cola desde las 5 de la madrugada comiendo frío para aprovechar el servicio. A los minutos volví con mi gata pero ya no había turnos. La cara de tristeza de las dos veterinarias lo decían todo”, contó Laura a 0223.

La asociación vecinal se ubica en Génova 5284.

Según pudo saber este medio, desconocidos forzaron uno de los accesos de la asociación vecinal de Génova 5284 y se llevaron el preciado instrumental, curiosamente sin valor de reventa. “Les robaron hasta la máquina de pelar o el bisturí", sostuvo la mujer.

Muchos vecinos dependen de los operativos de esterilizaciones gratuitas del Municipio.

Consternada, comentó: "La verdad que es muy triste porque estaba todo el barrio esperando las castraciones que finalmente habían llegado”.

En ese marco, desde la Municipalidad de General Pueyrredon aseguraron que si bien este miércoles quedó suspendido el turno veterinario, mañana jueves se reanudará el servicio de castraciones de Zoonosis en el mismo barrio.

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