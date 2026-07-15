Sin corazón: robaron instrumental a Zoonosis y dejaron a todo un barrio sin el servicio veterinario
Ocurrió esta madrugada en una sociedad de fomento. Debido al robo, decenas de vecinos que hicieron turno durante la noche no pudieron castrar a sus mascotas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Laura planeaba desde hacía varias semanas castrar a su gata “Puchi” y este miércoles, en medio de la fiebre mundialista por el partido Argentina-Inglaterra, se dirigió muy temprano a la sociedad de fomento del barrio San Martín, pero recibió la peor de las respuestas: no había turnos veterinarios porque se habían robado todo el instrumental quirúrgico de Zoonosis.
“Hoy temprano, antes de las 8, pasé y había como 20 personas. Sé que algunos hacen cola desde las 5 de la madrugada comiendo frío para aprovechar el servicio. A los minutos volví con mi gata pero ya no había turnos. La cara de tristeza de las dos veterinarias lo decían todo”, contó Laura a 0223.
Según pudo saber este medio, desconocidos forzaron uno de los accesos de la asociación vecinal de Génova 5284 y se llevaron el preciado instrumental, curiosamente sin valor de reventa. “Les robaron hasta la máquina de pelar o el bisturí", sostuvo la mujer.
Consternada, comentó: "La verdad que es muy triste porque estaba todo el barrio esperando las castraciones que finalmente habían llegado”.
En ese marco, desde la Municipalidad de General Pueyrredon aseguraron que si bien este miércoles quedó suspendido el turno veterinario, mañana jueves se reanudará el servicio de castraciones de Zoonosis en el mismo barrio.
Leé también
Temas