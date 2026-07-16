"Tratamos de que estos chicos no queden en la calle": el pedido desesperado de un hogar para personas con discapacidad

Chadim es una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad mental y padecimientos psiquiátricos. Con 41 años de trayectoria, es la más antigua de Mar del Plata en su tipo y funciona bajo dos modalidades: centro de día, al que asisten personas de 9 a 16, y hogar permanente, destinado a quienes residen allí de manera indefinida. Actualmente, 18 jóvenes concurren al centro de día y otras 10 personas viven en el hogar, algunas desde hace más de tres décadas.

Sin embargo, el espacio atraviesa una profunda crisis económica y su continuidad está en riesgo. Ante este panorama, lanzó la campaña solidaria "De mil corazones" para reunir fondos que permitan cubrir los gastos básicos y evitar el cierre del establecimiento.

La entidad alberga de forma permanente a 10 personas y recibe a otras 18 en su centro de día.

"Estamos en una situación dramática y es inminente el cierre de la institución. Nosotros somos una comisión directiva que tuvimos que asumir en esta situación de emergencia, intentando que no se llegue a ese destino", explicó la presidenta de la comisión directiva de Chadim, Alicia Aguerri, en diálogo con 0223.

La dirigente contó que el actual equipo asumió hace un año con el objetivo de revertir la situación y sostuvo: "Estamos tratando de que estos chicos no queden en la calle". En ese sentido, aseguró que "la gestión anterior, que estuvo a cargo muchos años, tuvo algunas desprolijidades".

Con 41 años de trayectoria, es la más antigua de Mar del Plata en su tipo.

Entre ellas, mencionó las consecuencias de irregularidades laborales. "Tuvimos que hacer frente a juicios laborales por haber tenido gente contratada en negro. Más de seis juicios tuvimos que pagar", afirmó. A esa situación, agregó, se suma que "los ingresos para mantener los sueldos del personal son únicamente por la obra social Ioma, que está con retrasos, y apenas alcanza".

Aguerri remarcó que los gastos diarios exceden ampliamente el pago de salarios. "Imaginate todo lo que requiere darles de comer, la luz, el gas, equipos de limpieza, todas las necesidades de los jóvenes. Incluso nos hicimos cargo de hacer la habilitación porque no tenía y eso requiere contratar una empresa de seguridad e higiene que nos marque cuáles son las normas que deben cumplir", señaló.

La institución debe realizar importantes cambios de infraestructura.

Además, explicó que la institución debe realizar importantes cambios de infraestructura para cumplir con los requisitos legales. "Tenemos que hacer obras de luz y gas, que cuestan millones, para conseguir la habilitación y estar totalmente en regla. Estamos atravesando una tempestad y es por eso que nosotros buscamos padrinazgo de gente que se conmueva con esta situación", expresó.

En ese marco, destacó el compromiso de las familias y apeló a la solidaridad de la comunidad. "Yo invitaría a todo el mundo a conocer a los jóvenes, son extremadamente agradecidos. Nosotros, como familiares, estamos buscando donaciones en las pesqueras, del Abasto con verduras y nos movilizamos a través de peñas, rifas o eventos para que estos chicos puedan salir adelante y tener el derecho a mantener su hogar", indicó.

Finalmente, convocó a colaborar con la campaña solidaria. "Los que organizamos esta campaña, 'De mil corazones', pedimos que donen un mínimo de 5 mil pesos al alias juntosporchadim, pero cualquier importe nos ayuda a salir de este mal momento que pone en riesgo la subsistencia de este espacio", concluyó.