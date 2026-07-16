Desesperada búsqueda de una joven desaparecida hace dos días en Mar del Plata
La mujer de 31 años fue vista por última vez el martes a la 20 en la avenida Libertad y Marconi.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Buscan desesperadamente a una joven de 31 años que fue vista por última vez hace dos días en la avenida Libertad y Marconi, en inmediaciones de la plaza Revolución de Mayo.
Se trata de Florencia Arroyo, quien se encuentra desaparecida desde el martes a las 20, cuando la ubican en la zona mencionada del barrio Villa Primera.
Su familia no tiene contacto con la mujer desde ese momento, ya radicó la denuncia por averiguación de paradero y difundió una imagen para dar con ella.
Según informaron a 0223, esa noche vestía una camiseta azul de la Selección Argentina de 1986, una campera de cuero, un pantalón marrón y un par de borcegos negros.
En caso de contar con información de la joven desaparecida, se puede comunicar al 911 o al 2235449890.
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