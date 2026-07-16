Desesperada búsqueda de una joven desaparecida hace dos días en Mar del Plata

Vestía una camiseta azul de la Selección de 1986, una campera de cuero, un pantalón marrón y un par de borcegos negros.

Buscan desesperadamente a una joven de 31 años que fue vista por última vez hace dos días en la avenida Libertad y Marconi, en inmediaciones de la plaza Revolución de Mayo.

Se trata de Florencia Arroyo, quien se encuentra desaparecida desde el martes a las 20, cuando la ubican en la zona mencionada del barrio Villa Primera.

Florencia fue vista por última vez en la avenida Libertad y Marconi.

Su familia no tiene contacto con la mujer desde ese momento, ya radicó la denuncia por averiguación de paradero y difundió una imagen para dar con ella.

Según informaron a 0223, esa noche vestía una camiseta azul de la Selección Argentina de 1986, una campera de cuero, un pantalón marrón y un par de borcegos negros.

En caso de contar con información de la joven desaparecida, se puede comunicar al 911 o al 2235449890.