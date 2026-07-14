Cinco días sin rastros de Gerónimo González: "Nos queda la mínima esperanza de que se haya arrepentido"

En la madrugada del pasado viernes, Gerónimo González desapareció de su casa en el barrio Florencio Sánchez. Dejó una carta de despedida junto a su celular y su tarjeta de colectivo, cerró todas sus redes sociales y salió, con una mochila cargada de ropa.

Desde entonces, la familia del joven de 22 años inició una búsqueda imparable para encontrarlo. "Hoy, con el temporal de viento que hay, el dron no pudo sobrevolar ni buscar. Los de rescate sí bajaron por un sector", contó a este medio Analía Menendez, la mamá de Gerónimo, en la zona de Acantilados.

"Al levantarme y buscarlo, encontré la nota de despedida donde pedía que no lo busquemos", contó la mamá de Gerónimo.

"De igual manera, el papá, el hermano y unos amigos siempre lo están buscando. Hoy bajaron y estuvieron por las piedras aprovechando la bajante del agua, pero no encontramos nada", agregó la mujer.

Según contaron anteriormente familiares a 0223, Gerónimo estaba atravesando una crisis dentro de un cuadro de depresión. "Siempre queda una mínima esperanza de que se haya arrepentido, haya dejado la mochila y haya salido caminando. Es muy mínima, pero existe", expresó Menendez con dolor y agregó: "Sigo pidiéndole a la gente que si alguien lo vio caminando por otro lado, nos avise; que lo sigamos buscando".

Por qué Acantilados

"Cuando estaba bien, a él le gustaba venir a correr con su amigo por acá", comentó Analía sobre la zona de Acantilados y agregó: "Siempre fue muy deportista, se ocupaba de su cuerpo y le gustaba mucho hacer ejercicio, así que conocía muy bien la zona".

Desde hace un tiempo Gerónimo atravesaba una depresión. "El jueves a la noche nos acostamos a dormir y el viernes por la mañana desapareció. Revisando las cámaras me di cuenta de que se fue entre las 4:30 y las 5:00 de la mañana sin hacer ruido, por lo que no me enteré", contó la mamá.

"Al levantarme y buscarlo, encontré la nota de despedida donde pedía que no lo busquemos. Empezamos desesperados a buscarlo pensando lo peor, por su cuadro de depresión y la carta. Fue entonces cuando el papá vino para esta zona y encontró su mochila", relató Menendez.

La madre de Gerónimo destacó la solidaridad de la gente y pidió que sigan buscando.

Gerónimo salió vistiendo un jean azul oscuro, un buzo negro y zapatillas negras. En la mochila hallada por su papá, se encontró un gorro de lana, un cuellito, el buzo negro, el reloj y sus guantes. "La policía dice que el alerta está difundido por todos lados. Les pido que no dejemos de buscarlo por las calles ni en ningún lado, por las dudas", pidió la madre.

Además confirmó que en todos los hospitales está asentada la información y que "la gente está siendo muy solidaria, comparten su foto y ya todos saben". Por otro lado, contó que la búsqueda también se extendió al agua: "Si está ahí, solo quiero que me devuelvan su cuerpito".

​Para cerrar, la mamá de Gerónimo pidió que Prefectura intensifique la búsqueda: "Nos enteramos de que los jueves realizan prácticas de vuelo con helicópteros. Lo que pido encarecidamente es si ese día pueden sobrevolar esta zona. Yo quisiera que el helicóptero lo esté buscando ya mismo, pero entiendo los protocolos. Si los jueves salen, les pido por favor que vengan para este sector".

"Sé que es una zona de piedras muy complicada, pero hasta nosotros mismos estamos caminando por las piedras cada vez que baja el agua. Sé que es riesgoso y quizás inconsciente de nuestra parte, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados. Necesitamos que nos ayuden", sintetizó.