Preventiva para la pareja acusada de matar a un hombre en San Jacinto

La Justicia de Garantías convirtió en prisión preventiva la detención del acusado de matar a un hombre en el barrio San Jacinto el mes pasado y de su pareja, por la colaboración en el hecho. Un tercer sujeto que fue detenido el viernes pasado está acusado de encubrimiento agravado ya que en su poder hallaron el arma que se habría empleado en el ataque y la moto en la que escapó la pareja.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos hizo lugar al pedido del titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 y dictó la preventiva de Jeremías Federico Cuicui (30) como autor del homicidio agravado por el uso de arma de fuego y de Claudia Delgado (27) como partícipe.

En sus presentaciones en Tribunales, ambos fueron asesorados por miembros de la defensa oficial y no quisieron dar su versión de los hechos ante el fiscal Leandro Arévalo que reemplazó esos días a Carlos Russo.

Poco después del homicidio registrado en calle 431 bis entre 18 y 20 y con los primeros datos recabados en la zona se logró la aprehensión de la mujer que acompañaba al sospechoso del ataque. En ese allanamiento de urgencia secuestraron siete cartuchos calibre .38, un cartucho calibre 7,62 y una campera con manchas hemáticas.

Lugar del hecho.

Con el resto de los datos recabados por miembros del Gabinete de Homicidios de la DDI se estableció la responsabilidad de Cuicui en el hecho por lo que la Justicia de Garantías avaló la realización de tres allanamientos en la manzana 5 del barrio Lomas del Golf, en Borthaburu al 3600 y en Medrano al 3800.

En la última de las viviendas detuvieron al imputado y secuestraron un par de zapatillas negras Nike utilizadas en el hecho, cachas de la moto en la que se dieron a la fuga, una boina gris y un celular que será peritado.

Momento de la detención.

La continuidad de la investigación que llevó adelante el Gabinete de Homicidios de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) permitió identificar el inmueble donde estarían elementos de interés para la causa.

Tras el aval del Juzgado de Garantías N°6, el viernes se allanó una casa en Malabia al 3400 donde secuestraron una moto Mondial Max 110 que se habría usado ese día, un arma de fuego calibre .32 con seis alveolos, dos vainas servidas calibre .32 y 65 cartuchos completos del mismo calibre.